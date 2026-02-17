Deel dit artikel: Share App Mail Pin

D66’er Van Berkel verlaat Tweede Kamer na onjuist invullen cv

Nathalie van Berkel heeft per direct haar ontslag ingediend als Tweede Kamerlid namens D66, nadat naar buiten was gekomen dat ze onjuiste informatie in haar cv had gezet. Dat schrijft Van Berkel op X. Maandag zag ze al af van haar beoogde functie als staatssecretaris van Financiën.

„Het is nooit mijn intentie geweest om een onjuiste voorstelling van zaken over mijn cv te geven”, schreef Van Berkel maandag in een korte verklaring op X. Daaraan voegt ze nu nog niets toe. Naar verwachting geeft ze later meer uitleg.

Fractievoorzitter Jan Paternotte schrijft op hetzelfde sociale medium dat hij respect heeft voor de keuze en bedankt haar voor „haar grote betrokkenheid en harde werk”. Van Berkel werd bij de verkiezingen in oktober vorig jaar voor het eerst verkozen als Kamerlid.

Jetten

D66-leider Rob Jetten noemde haar terugtreden als kandidaat-staatssecretaris maandag tegenover het ANP „heel erg jammer”. Het was een „moedig” en „verstandig” besluit, zei Jetten ook, en verder wilde hij weinig over de kwestie zeggen. Een nieuwe naam voor het ambt op Financiën had hij toen nog niet.

Van Berkel kwam eerder die dag in opspraak nadat de Volkskrant als eerste had bericht dat haar cv op LinkedIn niet overeenkwam met de opleidingen die ze daadwerkelijk had gevolgd en dat ze die studies niet had afgerond. Volgens Jetten was ze wel eerlijk geweest tegen de partij over haar genoten opleiding.

D66 presenteerde Van Berkel voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen als nummer twee van de partij. De partijleden zetten haar uiteindelijk op plaats zes op de kandidatenlijst. Voordat ze de landelijke politiek inging, was ze lid van de raad van bestuur bij het UWV.

ANP

Reacties