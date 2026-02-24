Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Morgen krijgen we echt lenteweer, maar wat is in Nederland ‘een normale lente’?

Veel Nederlanders zullen morgen met een glimlach rondlopen, omdat de lente lijkt aangebroken. Bij flink wat zon loopt de temperatuur op veel plaatsen op naar 15 graden en meer. Hoe zit normaal lenteweer in ons land eigenlijk in elkaar? Weeronline zette het op een tij.

In het zuiden kan het volgens de weerdienst lokaal zelfs 19 graden worden. Wellicht komt het morgen tot een datum-warmterecord. Kortom, het koude weer dat ons al een tijdje ‘in de greep houdt’, maakt plaats voor de lente (voor zolang het duurt natuurlijk).

Warmterecords terwijl het nog geen lente is?

Metro vroeg het zich precies een week geleden al af: komt er al een vleugje lenteweer aan? We worden in Nederland nu op onze wenken bediend. Het warmterecord voor 25 februari staat op 19,1 graden en werd in 2019 gemeten in Gilze-Rijen. Het record voor De Bilt staat op 18,3 graden en werd ook in 2019 genoteerd.

Of die temperatuurrecords morgen worden verbroken: we gaan het zien. Genieten van lekker warme dagen zit er voorlopig in elk geval nog even in. Tot en met vrijdag en ook in het weekend blijft het zacht met temperaturen in de dubbele cijfers.

Een normale lente

Volgens Weeronline – en je zult het zelf ook wel weten – kunnen we in maart onze winterkleding maar beter nog niet opgeborgen hebben. We hebben dan regelmatig een staartje van de winter met koude dagen en nachtvorst. Op de helft van de dagen blijft de temperatuur overdag nog steken beneden 10 graden. Gemiddeld telt maart vier dagen ‘echte lente’, met 15 graden of meer in De Bilt.

In april – natuurlijk ook een lentemaand – horen koude lentedagen er nog steeds bij. Toch blijft de temperatuur gemiddeld op vier dagen steken beneden 10 graden. Zeker dertien keer wordt het al 15 graden of meer. Ook zijn er meestal al vier warme dagen met maxima van 20 graden en meer, waarbij het soms al één keer zomers warm wordt met minimaal 25 graden. Mei telt maar liefst 24 lentedagen, elf warme dagen en al drie zomerse dagen. De lente is daarnaast een zeer zonnig en droog seizoen met de meeste zonuren aan zee.

Steeds warmer en zonniger

Door het opwarmende klimaat is de kans op een koude lente per definitie kleiner dan de kans op een warme lente. 18 van de 26 lentes in deze eeuw waren warmer dan de toen geldende norm. Vijf verliepen normaal en drie lentes waren volgens Weeronline koud tot vrij koud. De laatste koude lente beleefden we in 2021 met 8,1 graden.

Ter vergelijking: de recordwarme lente van 2024 kende een gemiddelde van 11,8 graden. Vorig jaar (2025) was de lente zeer zacht met 10,9 graden. Ook was het extreem zonnig en droog.

