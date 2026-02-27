Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere mensen slachtoffer geworden van e-mails met gevaarlijke bijlagen: ‘Wees alert’

Alsof het datalek bij Odido nog niet genoeg reden is tot zorg, duikt er nu een nieuwe dreiging op. Volgens de Fraudehelpdesk gaan er valse e-mails rond die ogenschijnlijk afkomstig zijn van betrouwbare instanties zoals de Belastingdienst en het CJIB. Als je op de bijlagen klikt, staat je een nare verrassing te wachten.

De Fraudehelpdesk heeft de afgelopen tijd meerdere meldingen gekregen over de valse e-mails. De ontvangers van de mails denken een bericht van de Belastingdienst of bijvoorbeeld het CJIB te hebben ontvangen en openen deze dan ook nietsvermoedend. Bij de mail zitten een stuk of vijf .mobileconfig bestanden als bijlage of bijvoorbeeld een .pdf of .png.

Internetverkeer onderscheppen

Als je op een .mobileconfig bestand klikt, krijg je de vraag of je het bestand wil activeren. Als je daar toestemming voor geeft, kan dat vervelende zaken in gang zetten. Er kan bijvoorbeeld een automatische verbinding tussen twee beveiligde computernetwerken (VPN) geactiveerd worden, waardoor criminelen je internetverkeer kunnen onderscheppen of beïnvloeden. Er wordt dan bijvoorbeeld een andere website weergeven, dan de website waarop je in werkelijkheid bent. Of je krijgt plotseling veel meer advertenties te zien. Oplichters kunnen je op deze manier misleiden en valse informatie/advertenties laten zien.

Wat te doen met zo’n e-mail?

Volgens de Fraudehelpdesk is het dan ook belangrijk om extra alert te zijn op e-mails van officiële instanties. Check de inhoud en afzender van de email nauwkeurig en klik nooit op een .mobileconfig-bestand. Deze wordt namelijk echt alleen geactiveerd als je er zelf op klikt en daarna toestemming geeft. Doe dit dus niet en stuur de e-mail door naar de Fraudehelpdesk en verwijder hem daarna.

Wat als je al hebt geklikt?

Heb je per ongeluk toch op een .mobileconfig-bestand geklikt en toestemming gegeven? Dan is het belangrijk dat je Fraudehelpdesk inschakelt voor persoonlijk advies en in de tussentijd geen bankzaken op je computer of telefoon doet. Laat je apparaten door iemand nakijken op vreemde/ongewenste instellingen.

