Zie jij ook steeds vaker lege schappen in de supermarkt? Hier komt dat door

Ben jij deze week al meerdere keren op lege schappen gestuit in je supermarkt? Je bent niet de enige: meerdere supermarkten in Nederland kampen deze week met flinke tekorten en dat kan zomaar invloed hebben op je portemonnee én op Valentijnsdag.

De lege schappen hebben alles te maken met de hevige regenval in Spanje en Marokko. Het is al wekenlang slecht weer in het zuiden van Europa en laat daar nou net veel verse groente en fruit vandaan komen.

Prijsstijgingen door lege schappen in supermarkten

„Door de regen kan een product soms helemaal vernietigd worden, of is het lastig om het te oogsten omdat de boomgaarden onder water staan, zoals die van avocado’s bijvoorbeeld”, zo vertelt Cindy van Rijswick, wereldwijd strateeg voor groente, fruit en sierteelt bij de Rabobank.

Doordat het kouder is en ook veel regent, krijgen de groente en het fruit minder zonuren, waardoor het later geoogst kan worden dan normaal. De beperkte beschikbaarheid heeft uiteindelijk ook invloed op je portemonee. „We zullen het later in het jaar ook nog wel merken. Als er nu tekorten zijn, zullen de prijzen later stijgen”, aldus Van Rijswick.

Geen aardbeien met chocolade op Valentijnsdag

„Met Valentijnsdag kan dat voor problemen zorgen. Supermarkten die via de vrije markt kopen hebben daardoor misschien pech, en kunnen aarbeien niet aanbieden. Maar op een gegeven moment komen de aardbeien ook uit Nederland, wat weer kan zorgen voor een overschot en een dalende prijs”, zegt Van Rijswick.

Naast aardbeien kun je ook misgrijpen als het gaat om peulvruchten en zacht fruit zoals frambozen en blauwe bessen, diverse kruiden en tomaten. „Samen met onze telers, boeren en leveranciers werken we er hard aan om eventuele ongemakken voor klanten zoveel mogelijk te beperken”, zo laat een woordvoerder van de Albert Heijn weten.

Volgens Van Rijswick is het ook verstandig om alvast te gaan wennen aan de lege schappen. „Het is eerder een incident dat je, zoals vorig jaar, van alles te veel hebt. Want we zien door klimaatverandering steeds meer extreme weersomstandigheden.”

