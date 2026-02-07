Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Landelijke storing in meldkamersysteem hulpdiensten

LLUSTRATIE - De 112NL app op een mobiele telefoon. Met deze applicatie van de Nederlandse hulpdiensten kan een gebruiker in een noodsituatie de meldkamer bereiken. ANP KOEN VAN WEEL
ANP / ANP / Koen van Weel

Het meldkamersysteem van de hulpdiensten kampt zaterdagmiddag met een landelijke storing. Daardoor duurt het langer voordat bellers iemand aan de lijn krijgen als ze 112 bellen. Ook het politienummer voor niet-spoedzaken 0900-8844 is moeilijker bereikbaar, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Eerder liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond al weten dat sprake is van een landelijke storing. „112 is bereikbaar, maar het kan soms wat langer duren voor er opgenomen wordt”, meldt die veiligheidsregio, die in verband met de storing een crisisteam bijeen heeft geroepen. „Blijf bellen proberen.”

De woordvoerder van de veiligheidsregio meldde verder dat de meldkamers nog wel hulpdiensten op pad kunnen sturen, maar dat dat momenteel niet op de normale manier kan. „Daar zit de storing en dat vraagt enige afstemming.” Er wordt gebruikgemaakt van backupsystemen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties