Landelijke storing in meldkamersysteem hulpdiensten

Het meldkamersysteem van de hulpdiensten kampt zaterdagmiddag met een landelijke storing. Daardoor duurt het langer voordat bellers iemand aan de lijn krijgen als ze 112 bellen. Ook het politienummer voor niet-spoedzaken 0900-8844 is moeilijker bereikbaar, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Eerder liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond al weten dat sprake is van een landelijke storing. „112 is bereikbaar, maar het kan soms wat langer duren voor er opgenomen wordt”, meldt die veiligheidsregio, die in verband met de storing een crisisteam bijeen heeft geroepen. „Blijf bellen proberen.”

De woordvoerder van de veiligheidsregio meldde verder dat de meldkamers nog wel hulpdiensten op pad kunnen sturen, maar dat dat momenteel niet op de normale manier kan. „Daar zit de storing en dat vraagt enige afstemming.” Er wordt gebruikgemaakt van backupsystemen.

