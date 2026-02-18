Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Laadpalen voor elektrische auto straks niet meer 24 uur per dag te gebruiken? ‘Welkom in Nederland’

De nood op het stroomnet is zo hoog, dat laadpalen voor elektrische auto’s op bepaalde tijden mogelijk uitgeschakeld moeten worden. Daarmee kwam Nieuws van de Dag gisteravond. Het programma zocht een ondernemer op die het slachtoffer is van dat volle stroomnet.

Doe je je best om een elektrische auto te rijden, krijg je het nieuws te verwerken dat een laadpaal op termijn je vierwieler niet meer 24 uur per dag kan opladen. Dat naast het feit dat het overvolle stroomnet ervoor zorgt dat bedrijven niet kunnen uitbreiden en dat nieuwbouwprojecten vertraging oplopen (en nieuwe huizen niet op het net kunnen worden aangesloten).

Metro schreef eerder deze maand al dat stroom straks duurder wordt op bepaalde drukke gebruiksmomenten van de dag.

Elektrische auto dupe van heel snel vergroenen

Financieel verslaggever van De Telegraaf Martin Visser duidt het nieuws over de laadpalen voor de elektrische auto in Nieuws van de Dag: „Het probleem is dat we ons zo snel zijn gaan elektriseren, dus vergroenen, dat ons stroomnet daar niet op berekend is. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting. Gek genoeg is onze stroomvraag niet toegenomen, maar die is wel heel erg veranderd. We zijn zelf veel meer stroom gaan opwekken via zonnepanelen. We leveren ook weer terug aan het net, er zijn veel meer piekmomenten ontstaan. Dus we zijn heel anders met stroom omgegaan. Ons stroomnet moet enorm uitgebreid en vernieuwd gaan worden. Dat gaat nog heel veel jaren duren. Het loopt in sommige regio’s totaal spaak.”

De overheid stimuleert het rijden van de elektrische auto over het algemeen. Dat moet je er toch op kunnen rekenen dat je je voertuig toch altijd kunt opladen? Visser: „De laatste kabinetten Rutte zijn volgens mij meer ideologisch bezig geweest, dan dat het praktisch is doordacht. Daar waren allemaal argumenten voor, maar het tempo waarin dat moest, konden we praktisch niet bijbenen.”

Bedrijf regelt stroom zelf en dat loopt in de papieren

Het tv-programma vond een ondernemer die de elektrische auto heeft omarmd, maar die zijn wagens noodgedwongen aan een dieselaggregaat oplaadt. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, zie je in de video hierboven. Dim-Jan heeft een agrarische bedrijf in Emmeloord: „Twee weken na de start van het bouwen kregen we de mededeling dat we geen stroom hadden.” Hij is mild in zijn woorden: „We kregen er een uitdaging bij.”

De Flevolander heeft het zelf kunnen oplossen, maar maakt nu flinke kosten ten opzichte van stroom geleverd kregen via het gangbare net. Per 1 januari moet zijn bedrijf de elektrische auto inzetten (of een boete accepteren als dat niet gebeurt). Dim-Jan wil daar best in mee, maar: „We hebben al geen elektriciteit hier en dat is nog steeds niet opgelost. We moeten dan een dieselaggregaat aanzetten, om elektrisch op te laden. Een andere mogelijkheid bestaat er niet. Welkom in Nederland. Als ondernemer probeer je natuurlijk duurzaam mee te doen. Begrijpelijk, maar zulke dingen kun je niet vanachter een bureau bedenken.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

