Veel mensen kunnen in 2026 kosteloos hun energiecontract opzeggen

Boeteloos van je vaste energiecontract afkomen? In 2026 kunnen veel huishoudens dat doen. Door de nieuwe energiewet krijgen veel klanten met nieuwe voorwaarden te maken. Je kunt ervoor kiezen om deze niet te accepteren, en zo zonder boete van je contract af te komen.

Dat meldt RTL Z. Op 1 december hadden 7,6 miljoen Nederlanders een vast energiecontract. Na de energiecrisis (2021-2023) sloten veel mensen een vast contract af. Sinds 1 januari 2023 geldt een opzegvergoeding als je voor het einde van de looptijd een vast energiecontract opzegt. Deze vergoeding is het verschil tussen je vaste tarief en het actuele tarief voor vergelijkbare energie, vermenigvuldigd met het verwachte resterende verbruik (inclusief 21 procent btw). Voor die tijd betaalde je nog een boete van maximaal 50 euro voor gas en 50 euro voor stroom.

Kosteloos je vaste energiecontract opzeggen

De branchevereniging bevestigt dat klanten van energieleveranciers die zijn aangesloten bij Energie-Nederland dit jaar boetevrij kunnen opzeggen. Dat is zo’n 90 procent van de markt. Er wordt geen vaste datum genoemd voor het invoeren van de nieuwe voorwaarden. Om boetevrij je vaste contract op te kunnen zeggen, moet jouw leverancier contact met je hebben opgenomen over nieuwe voorwaarden. Anders betaal je die alsnog boete alsnog.

🔋 Wat is de nieuwe energiewet? Per 1 januari 2026 is de nieuwe energiewet ingegaan, die de Gaswet (2000) en Elektriciteitswet (1998) vervangt. De wet introduceert nieuwe regels voor de elektriciteits- en gasmarkt, zoals transparantere en kortere energiecontracten, de verplichting om dynamische energiecontracten aan te bieden en betere bescherming bij faillissement van een leverancier.

Essent en Vandebron hebben hun klanten al geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden. Bij Vandenbron hebben klanten tot 28 februari de tijd om op te zeggen, bij Essent tot 12 maart. Een woordvoerder van Vattenfall zegt tegen RTL Z dat de nieuwe voorwaarden voor nieuwe klanten vanaf eind februari ingaan en naar verwachting voor bestaande klanten in maart. Eneco zegt ermee bezig te zijn, maar kan nog geen datum noemen.

Is overstappen een goed idee?

Is het überhaupt slim om je contract op te zeggen? Dat hangt er helemaal vanaf of de gas- en energieprijzen nu lager zijn dan het moment waarop je je vaste energiecontract afsloot. Dat kun je checken bij vergelijkingswebsites. Daarnaast kun je tot ruim 400 euro welkomstkorting krijgen als je overstapt.

Onderzoek van Keuze.nl wees eerder uit dat overstappen naar een andere leverancier in 95 procent van de gevallen goedkoper is dan verlengen, met uitschieters tot 540 euro voordeel per jaar.

