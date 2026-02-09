Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kinderopvang doet speelzand en babyvoeding in de ban vanwege gezondheidsrisico’s

Kinderopvanglocaties in Nederland zijn op dit moment druk bezig met het verwijderen van speelzand en het opruimen van voorraden babyvoeding. Aanleiding is een waarschuwing van de NVWA dat deze producten mogelijk schadelijk zijn.

Op veel opvanglocaties is het binnenspeelzand inmiddels weggehaald. Dat gebeurt omdat er zorgen zijn dat in sommige importproducten mogelijk asbest aanwezig is. Deze stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen bij inademing of inslikken en is kankerverwekkend.

Organisaties zoals Kids2b hebben het zand per direct verboden op tientallen vestigingen, vooral in Noord-Groningen. In zes van de twaalf soorten speelzand die het AD onlangs liet onderzoeken, is asbest aangetroffen. Meerdere baby’s zijn ziek geworden na het drinken van babyvoeding van Nestlé.

Nutrilon-melk voorlopig niet gebruikt

Naast het speelzand nemen kinderopvangorganisaties ook maatregelen rond babyvoeding. Nutrilon-poedermelk wordt op sommige locaties voorlopig niet meer gegeven aan kinderen. Dit is het gevolg van een terugroepactie van meerdere Nutrilon-producten, nadat daarin mogelijk de giftige stof cereulide is aangetroffen. Deze stof kan ervoor zorgen dat kinderen hevig moeten braken en diarree krijgen.

Bij kinderopvangorganisatie Korein, met meer dan honderd vestigingen in de Brainportregio Eindhoven en Noord-Limburg, is besloten om ouders te vragen tijdelijk zelf flesvoeding van een ander merk mee te brengen. De Nutrilon-producten die nog op de locaties aanwezig zijn, worden teruggegeven aan de ouders.

Grenswaarde voor cereulide verlaagd

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft recent de grenswaarde voor cereulide in zuigelingenvoeding verlaagd. Volgens fabrikant Danone was deze aanscherping de aanleiding voor de terugroepactie.

