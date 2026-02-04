Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verhit Kamerdebat, maar coalitieakkoord blijft staan: dit gaat er nu gebeuren

Het ging er gisteren stevig aan toe in de Tweede Kamer, maar na afloop van het Kamerdebat was de uitkomst helder: het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA ligt er nog altijd.

Na het kritische debat kreeg D66-leider Rob Jetten het vertrouwen van een Kamermeerderheid en mag hij aan de slag als formateur. Nu begint hij met het verdelen van de ministeries en het zoeken naar nieuwe bewindslieden.

Coalitieakkoord nog overeind

Oppositiepartijen probeerden tijdens het debat meteen bij te sturen, vooral op gevoelige dossiers als de verhoging van de AOW-leeftijd in 2033, het eigen risico in de zorg en de verkorting van de WW. Die pogingen strandden. Links stemde wel voor aanpassingen, maar rechts vond het te vroeg om plannen al weg te stemmen zolang er nog geen kabinet zit. Conclusie: het coalitieakkoord is ongewijzigd.

Dat betekent niet dat de oppositie zich gewonnen geeft. Veel partijen gaven aan later terug te komen op de plannen, zodra nieuwe ministers met concrete voorstellen komen.

Kritiek op financiële onderbouwing coalitieakkoord

Over de financiën was er wel stevige kritiek. Oppositiepartijen weigeren hun handtekening te zetten onder de financiële onderbouwing van het coalitieakkoord. Daarmee leggen zij de bal bij de coalitie: extra uitgaven moeten óf worden bijbetaald óf elders worden weggehaald. Die klus komt waarschijnlijk terecht bij demissionair minister van Financiën Eelco Heinen (VVD), die naar verwachting ook in het nieuwe kabinet over de schatkist blijft waken.

Minderheidskabinet zoekt steun

De toekomstige ministersploeg wacht een lastige klus. De coalitie heeft samen 66 zetels en moet dus voortdurend op zoek naar steun in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Tijdens het debat klonk die uitdaging al luid en duidelijk. De ChristenUnie noemde de plannen „guur”, de SP waarschuwde voor protesten op het Malieveld.

GL-PvdA-leider Jesse Klaver sprak van „een valse start van deze coalitie” door de AOW-plannen en waarschuwde dat het kabinet het maar kort kan volhouden als er niet beter wordt geluisterd.

Relatie mag warmer

De toon in het debat was geregeld fel, soms ronduit vijandig met verhitte discussies. Informateur Rianne Letschert greep dat moment aan om te benadrukken dat het politieke klimaat anders moet. Het debat was scherp op de inhoud, maar „het mag wellicht nog iets warmer op de relatie”, zei ze na het debat.

Ook Jetten erkende dat een minderheidskabinet wennen wordt. „Ons zal altijd nederigheid passen”, zei hij, doelend op de nieuwe machtsverhoudingen in de Kamer.

Wat nu?

De komende weken staan in het teken van formatiegesprekken en het samenstellen van een kabinet. Ondertussen blijft de oppositie kritisch meekijken, zonder nu al definitief ‘nee’ te zeggen tegen de plannen. Als alles volgens planning loopt, staat de nieuwe ministersploeg op 23 februari klaar voor de traditionele foto met de koning op Paleis Huis ten Bosch.

