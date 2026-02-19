Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet zet mes in uitkering voor langdurig zieken: zoveel geld gaan ze erop achteruit

Het kabinet zet het mes in de uitkeringen van langdurig zieken. Tienduizenden mensen die in de toekomst arbeidsongeschikt raken, gaan er financieel flink op achteruit. Vooral mensen met een IVA-uitkering worden hard getroffen, waarschuwt vakbond CNV.

Veel mensen maken zich zorgen over de kabinetsplannen, vooral om het snijden in de sociale zekerheid. Volgens vakbond CNV kan het inkomensverlies oplopen tot 40 procent vergeleken met het loon dat iemand had toen hij of zij nog werkte. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt dat „een harde klap” en waarschuwt voor „een ramp” voor toekomstige arbeidsongeschikten.

Lagere uitkering

Metro zette al eerder op een rij welke uitkeringen er zijn bij arbeidsongeschiktheid en welke bedragen daarvoor gelden. De grootste klap komt volgens het CNV doordat het maximumdagloon – het loon waarover uitkeringen worden berekend – met 20 procent omlaag gaat. Dat raakt vooral mensen met een midden- en hoger inkomen.

CNV geeft een concreet rekenvoorbeeld: iemand die 6000 euro bruto per maand verdiende, krijgt met de huidige WIA-regeling 4200 euro per maand. Als de nieuwe regeling ingaat, wordt dat 3700 euro per maand. Dat is 500 euro per maand minder.

CNV geeft aan dat veel arbeidsongeschikten al een flinke inkomensval ervaren op het moment dat zij de WIA instromen. In het bovenstaande rekenvoorbeeld verdiende de persoon al zo’n 1800 euro minder bij de overgang naar arbeidsongeschiktheid, en daar gaat vervolgens ook nog eens 500 euro per maand vanaf. Volgens het CNV worden zo’n 65.000 mensen de dupe van deze maatregel.

IVA wordt versoberd: tot 270 euro per maand extra verlies

Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (IVA) worden het hardst getroffen door deze maatregel. Het kabinet wil de huidige IVA-regeling voor nieuwe instroom vanaf 1 januari 2029 aanpassen. De uitkering gaat dan van 75 procent van het laatstverdiende loon naar 70 procent.

IVA-gerechtigden gaan er daardoor tot 270 euro bruto per maand op achteruit. Jaarlijks stromen er ongeveer 28.000 mensen de IVA in.

‘Een lagere uitkering werkt niet activerend’

Volgens het kabinet kunnen lagere uitkeringen mensen motiveren om meer te gaan werken, maar volgens CNV gaat dat argument bij deze groep mensen niet op. Het gaat immers om arbeidsongeschiktheid: mensen die wel willen werken, maar dat niet kunnen.

CNV-voorzitter Fortuin wijst erop dat 89 procent van de CNV-leden met een WIA-uitkering niet meer uren gaat werken door een lagere uitkering, omdat dat lichamelijk en/of psychisch niet mogelijk is.

CNV roept het kabinet op om beide maatregelen te schrappen. Anders dreigt er volgens de bond een toekomst waarin grote groepen arbeidsongeschikten moeilijk kunnen rondkomen, terwijl zij vaak ook nog extra kosten hebben, zoals zorgkosten of aanpassingen in huis.

