Kabinet Jetten I compleet: dit zijn de ministers en staatssecretarissen

Onlangs is het coalitieakkoord gepresenteerd en besproken, en nu is het zover: de ministers en staatssecretarissen van kabinet Jetten I zijn bekendgemaakt. De VVD was de eerste partij die hun kandidaten naar voren schoof, en als laatste maakte D66 bekend wie hun bewindspersonen zullen worden in het aankomende minderheidskabinet.

Rob Jetten is de beoogd premier, Henri Bontenbal wordt fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en Dilan Yesilgöz wordt minister van Defensie. Maar wie zijn de andere namen die binnenkort worden beëdigd?

D66-ministers

Premier (Minister van Algemene Zaken) – Rob Jetten

(Minister van Algemene Zaken) – Rob Jetten Minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening – Elanor Boekholt O’Sullivan

– Elanor Boekholt O’Sullivan Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap – Rianne Letschert

– Rianne Letschert Minister van Klimaat & Groene Groei – Stientje van Veldhoven

– Stientje van Veldhoven Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid & Natuur – Jaimi van Essen

– Jaimi van Essen Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid – Hans Vijlbrief

– Hans Vijlbrief Minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking – Sjoerd Sjoerdsma

D66-staatssecretarissen

Staatssecretaris van Economische Zaken & Digitale Economie – Willemijn Aerdts

– Willemijn Aerdts Staatssecretaris Financiën – Nathalie van Berkel

– Nathalie van Berkel Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (rechtsbescherming en gevangeniswezen) – Claudia van Bruggen

VVD-ministers

Minister van Defensie – Dilan Yeşilgöz (vicepremier)

– Dilan Yeşilgöz (vicepremier) Minister van Justitie & Veiligheid – David van Weel

– David van Weel Minister van Financiën – Eelco Heinen

– Eelco Heinen Minister van Infrastructuur & Waterstaat – Vincent Karremans

– Vincent Karremans Minister van Werk & Participatie – Thierry Aartsen

– Thierry Aartsen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Sophie Hermans

VVD-staatssecretarissen

Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur – Silvio Erkens

– Silvio Erkens Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid) – Eric van den Burg

(koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid) – Eric van den Burg Staatssecretaris van Onderwijs – Judith Tielen

CDA-ministers

Minister van Asiel en Migratie – Bart van den Brink (vicepremier)

– Bart van den Brink (vicepremier) Minister van Buitenlandse Zaken – Tom Berendsen

– Tom Berendsen Minister van Binnenlandse Zaken – Pieter Heerma

– Pieter Heerma Minister van Economische Zaken en Klimaat – Heleen Herbert

– Heleen Herbert Minister van Langdurige Zorg, Jeugd & Sport – Mirjam Sterk

CDA-staatssecretarissen

Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei – Jo-Annes de Bat

– Jo-Annes de Bat Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat – Annet Bertram

– Annet Bertram Staatssecretaris van Defensie – Derk Boswijk

De staatssecretaris Herstel Toeslagen blijft hetzelfde als die in het vorige kabinet: Sandra Palmen. Zij was lid van NSC, maar is nu partijloos.

Coalitieakkoord

Eind januari werd bekend wat er zoal in het coalitieakkoord van Jetten I staat. Zo gaat het eigen risico omhoog, wordt de WW verkort en moet de leeftijdsgrens voor het kopen van vapes en tabak naar 21 jaar. Dat is nu 18 jaar. Verder zou de AOW-leeftijd evenredig met de levensverwachting moeten stijgen, steeds een jaar dus. Jetten en co willen een suikertaks invoeren, de hypotheekrenteaftrek blijft staan. Verdere details over de plannen lees je in dit overzicht.

