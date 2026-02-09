Kabinet Jetten I compleet: dit zijn de ministers en staatssecretarissen
Onlangs is het coalitieakkoord gepresenteerd en besproken, en nu is het zover: de ministers en staatssecretarissen van kabinet Jetten I zijn bekendgemaakt. De VVD was de eerste partij die hun kandidaten naar voren schoof, en als laatste maakte D66 bekend wie hun bewindspersonen zullen worden in het aankomende minderheidskabinet.
Rob Jetten is de beoogd premier, Henri Bontenbal wordt fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en Dilan Yesilgöz wordt minister van Defensie. Maar wie zijn de andere namen die binnenkort worden beëdigd?
D66-ministers
- Premier (Minister van Algemene Zaken) – Rob Jetten
- Minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening – Elanor Boekholt O’Sullivan
- Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap – Rianne Letschert
- Minister van Klimaat & Groene Groei – Stientje van Veldhoven
- Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid & Natuur – Jaimi van Essen
- Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid – Hans Vijlbrief
- Minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking – Sjoerd Sjoerdsma
D66-staatssecretarissen
- Staatssecretaris van Economische Zaken & Digitale Economie – Willemijn Aerdts
- Staatssecretaris Financiën – Nathalie van Berkel
- Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (rechtsbescherming en gevangeniswezen) – Claudia van Bruggen
VVD-ministers
- Minister van Defensie – Dilan Yeşilgöz (vicepremier)
- Minister van Justitie & Veiligheid – David van Weel
- Minister van Financiën – Eelco Heinen
- Minister van Infrastructuur & Waterstaat – Vincent Karremans
- Minister van Werk & Participatie – Thierry Aartsen
- Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Sophie Hermans
VVD-staatssecretarissen
- Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur – Silvio Erkens
- Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid) – Eric van den Burg
- Staatssecretaris van Onderwijs – Judith Tielen
CDA-ministers
- Minister van Asiel en Migratie – Bart van den Brink (vicepremier)
- Minister van Buitenlandse Zaken – Tom Berendsen
- Minister van Binnenlandse Zaken – Pieter Heerma
- Minister van Economische Zaken en Klimaat – Heleen Herbert
- Minister van Langdurige Zorg, Jeugd & Sport – Mirjam Sterk
CDA-staatssecretarissen
- Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei – Jo-Annes de Bat
- Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat – Annet Bertram
- Staatssecretaris van Defensie – Derk Boswijk
De staatssecretaris Herstel Toeslagen blijft hetzelfde als die in het vorige kabinet: Sandra Palmen. Zij was lid van NSC, maar is nu partijloos.
Coalitieakkoord
Eind januari werd bekend wat er zoal in het coalitieakkoord van Jetten I staat. Zo gaat het eigen risico omhoog, wordt de WW verkort en moet de leeftijdsgrens voor het kopen van vapes en tabak naar 21 jaar. Dat is nu 18 jaar. Verder zou de AOW-leeftijd evenredig met de levensverwachting moeten stijgen, steeds een jaar dus. Jetten en co willen een suikertaks invoeren, de hypotheekrenteaftrek blijft staan. Verdere details over de plannen lees je in dit overzicht.
