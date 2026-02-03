Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Joodse studenten in ons land open over bedreigingen: ‘Uitgenodigd voor knokpartijen’

Taskforce Antisemitismebestrijding meldde gisteren in een rapport dat er meer moet worden gedaan aan de veiligheid van Joden op stations en op universiteiten. Nieuws van de Dag zocht daarom joodse studenten bij Nederlandse opleidingen op met de vraag: hoe is het eigenlijk gesteld met jullie veiligheid?

De universiteiten zouden vaker publiekelijk moeten opkomen voor hun joodse studenten en medewerkers die zich onveilig voelen, zo stelt het rapport. Dat heeft alles te maken met het conflict Israël – Hamas, dat weer speelt sinds 7 oktober 2023. Pro-Palestijnse demonstraties bij universiteiten in ons land liepen daarna flink uit de hand. Joodse studenten voelen zich sindsdien onveilig. Een aantal zou overwegen om ons land daarom te verlaten.

Joodse studenten over mes en scheldpartijen

Verslaggever Pim Markering van Nieuws van de Dag zocht een aantal van hen op. De joodse studenten zijn in elk geval blij met het rapport. Sid (universiteit Leiden) laat openlijk zien dat hij joods is. „’Kankerjood’ is het meest voorkomende bericht dat ik krijg. Uitnodigingen voor knokpartijen, dat vind ik een beetje raar. Daar zou ik nooit op ingaan. Soms gebeurt het ook van nabijere kant, dat mensen in het gebouw waar ik woon me nare berichten sturen. Waaronder doodsbedreigingen.”

De jonge joodse studente Avigail: „Ik ben een keer bij een pro-Palestina demonstratie aan de UvA (Amsterdam, red.) bedreigd met een mes. Hij zei ‘ik ga je steken, ik ga je steken’.” Sid zag als ‘verse student’ op 9 oktober 2023 „dat de Hamas-aanslag werd gevierd. Ik was ontzettend bang toen. Dat was de enige dag dat ik mijn Davidsster heb verborgen. Ik dacht: als zij dit nu al vieren, wat zouden ze doen als zij mij hier nu als Jood zien?”

