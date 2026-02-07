Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heleen Herbert (Heijmans) wordt CDA-minister Economische Zaken

Heleen Herbert wordt namens het CDA minister van Economische Zaken in het nieuwe kabinet. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Momenteel is Herbert bestuurder bij bouwbedrijf Heijmans.

Herbert kan worden gezien als een bewindspersoon ‘van buiten’, hoewel ze al langer actief is voor het CDA. Ze schreef in 2012 bijvoorbeeld mee aan het rapport van de commissie-Rombouts, die de verkiezingsnederlaag van dat jaar evalueerde. Later hielp ze volgens PZC mee om de Tweede Kamerfractie samen te stellen.

Volgens haar eigen LinkedIn-pagina werkt Herbert bijna veertien jaar voor Heijmans, waarvan lange tijd als commercieel directeur. Daarvoor zat ze onder meer bij de NS.

ANP

