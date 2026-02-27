Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hans Vijlbrief reageert op ophef rond seksuele Instagrampost: ‘Ik ben een boomer’

Hans Vijlbrief is nog maar net aangesteld als minister van Sociale Zaken, maar heeft nu al de nodige ophef weten te veroorzaken. Er verschenen gisteren beelden van hem en minister Rianne Letschert (Onderwijs) op zijn Instagram-account met daaronder een ongepast nummer. Zowel Vijlbrief als Letschert hebben inmiddels gereageerd op de ophef.

In de betreffende Instagrampost was een foto te zien van hem en Letschert, met op de achtergrond het nummer Pause van rapper Milolaathetlukken. Hierbij was specifiek de zin ‘bitches willen met me naar bed’ te horen en onder de post stond ‘PS. Het muziekje moest van Rob.’ De video in kwestie is inmiddels verwijderd.

Seksuele tekst

Letschert reageerde geschokt op de post. „Hier ga ik met Hans over praten”, zo liet ze aan RTL Nieuws weten. Vijlbrief beweert dat hij niet op de hoogte was van het nummer dat op de achtergrond te horen was. Hij zou er later pas zijn achter gekomen dat er een seksuele tekst te horen was. Hij geeft aan zelf niks met de post te maken te hebben. „Dat was mijn socialemediateam joh, ik ben een boomer.”

Reactie Hans Vijlbrief

Tegelijkertijd geeft hij wel toe dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is dat het bericht is geplaatst. „Ik ga tegen mijn socialemediateam zeggen dat ze dit maar niet meer moeten doen.” Opvallend genoeg konden andere politici wel om de post lachen. ‘Soms is de wens de vader van de gedachte’, zo reageerde minister Eelco Heinen (Financiën, VVD). Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) stelde dat ‘D66 heel hard zijn best doet om van zijn woke-imago af te komen’.

Hier zie je alle ministers en staatssecretarissen van kabinet-Jetten die zijn beëdigd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties