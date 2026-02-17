Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere mensen naar ziekenhuis na grote brand in Amsterdam

In een winkel aan de Ferdinand Bolstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vijf personen naar het ziekenhuis vervoerd in verband met het inademen van rook. Over hun toestand is niets bekend. Ook zijn meerdere mensen ter plaatse nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd.

Bij het blussen raakte een brandweerman gewond. Hij verbrandde zijn hand en is naar het ziekenhuis vervoerd, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Rond 08.50 uur meldde de veiligheidsregio dat het sein brandmeester is gegeven. De brand brak even na 05.15 uur uit in een pand naast de Ierse pub O’Donnell’s.

Meerdere woningen boven de winkel werden ontruimd. Volgens de woordvoerder gaat het om „een stuk of vier” woningen. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis kunnen en of zij in de tussentijd ergens worden opgevangen. Buurtbewoners konden terecht in een café tegenover het pand waar de brand woedde.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

