Tot in de middag code geel in het noordoosten wegens gladheid

In het noorden en noordoosten van het land kan het maandag plaatselijk glad zijn door ijzel. Die gladheid is in de middag op de meeste plaatsen weer voorbij. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Groningen, Drenthe, Friesland en de Waddeneilanden.

Zondagavond meldde de politie in Groningen al meerdere meldingen te hebben gekregen van auto’s die van de weg afgleden. De gladheid zorgt al dagen voor problemen op de weg in het noorden van het land.

