Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijenkorf en HEMA in centrum Den Haag ontruimd na gaslek

Een klein deel van het centrum in Den Haag is donderdag afgesloten nadat een gaslek was ontdekt in de kelder van de HEMA. Het gaat om de Gedempte Gracht en een deel van de Grote Marktstraat. De veiligheidsregio meldde eerder al dat de Bijenkorf en de HEMA zijn ontruimd.

Trams stoppen niet bij de halte Spui en rijden ondergronds rechtstreeks door naar de Grote Markt. De ingangen van tramhalte Spui zijn ook afgesloten, ziet een ANP-verslaggever. Daarnaast is De Passage afgesloten. Dit is een overdekte winkelgalerij die de Spuistraat en de Grote Marktstraat met elkaar verbindt.

De Veiligheidsregio Haaglanden meldde dat rond 11.15 uur een gaslek is ontstaan in de kelder van de HEMA. Inmiddels is de gasleiding afgesloten, maar „gezien de hoeveelheid gas die is vrijgekomen” is volgens de veiligheidsregio besloten beide warenhuizen te ontruimen. De Bijenkorf en de HEMA bevinden zich naast elkaar. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat de panden worden geventileerd. Netbeheerder Stedin is onderweg om de gaslekkage te verhelpen.

Hoeveel mensen binnen waren bij de winkels is onduidelijk. Bij de HEMA ging het om minstens dertig mensen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

ANP

Reacties