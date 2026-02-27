Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dag lente: flinke regenbuien in aantocht, maar het wordt volgende week weer heerlijk terrasweer

Wie had gehoopt dat het mooie lenteweer van de afgelopen dagen zich doorzet in het weekend, komt bedrogen uit. Dit weekend krijgen we te maken met een hoop regen en bewolking. Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel: vanaf volgende week laat het zonnetje zich weer volop zien.

Vandaag begint nog zonnig, maar vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Aan het einde van de ochtend kan er daardoor in de kustprovincies al wat lichte regen of motregen vallen. Met temperaturen tussen de 10 en 12 graden én een krachtige zuidwestenwind kan het daar dan ook fris aanvoelen. Landinwaarts is het juist wat zachter met een zonnetje en 13 tot 17 graden in de middag. In Limburg, de Achterhoek en Twente boffen ze: daar kan het maar liefst 18 graden worden, maar uiteindelijk slaat de bewolking ook daar toe.

Halverwege de middag regent het in de noordwestelijke helft van het land en pas helemaal aan het einde van de middag bereikt het regengebied ook het zuidoosten en uiterste oosten. Mocht je vanavond de deur uitgaan, is een paraplu niet overbodig. Op veel plaatsen valt er namelijk regen. Richting het einde van de avond en komende nacht wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog, maar in het oosten blijft het tot ver in de nacht nat. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden en de zuidwestenwind blijft matig tot aan zee vrij krachtig.

Weekend vol regenbuien

Morgenochtend begint met veel bewolking en in de middag krijgen we in het hele land te maken met meerdere regenbuien. Het zonnetje laat zich wel nog af en toe zien en de maximumtemperatuur is op Texel zo’n 9 graden, tot 12 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Met windkracht 6 aan de kust voelt het wederom frisjes aan en in de avond trekken er ook nog meerdere regenbuien over. In de nacht naar zondag is het echter op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Het kwik zakt naar 2 tot 5 graden.

Zondag start droog en op veel plaatsen ook zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er ook een gebied met lichte regen over het land, vooral in het westen, midden en noorden. In het zuiden en oosten hebben ze iets meer geluk: daar blijft het grotendeels droog.

Volgende week

Maandag ziet het er volgens Weeronline weer een stuk zonniger uit. Het wordt een droge dag met flink wat zonnige perioden. De temperaturen liggen tussen de 14 en 16 graden. En het blijft niet bij maandag: ook de rest van de week liggen de temperaturen hoger dan normaal en is het grotendeels droog en zonnig.

Lees hier hoe de lente er normaliter uitziet in Nederland.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties