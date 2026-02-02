Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Februari begint zacht, maar eindigt met winterkou

Dacht je dat de lente al voor de deur stond? Helaas. Dat is (nog) niet het geval. Deze maand begint zacht, vooral in het zuiden, maar halverwege maand keert de winterkou toch echt terug.

Halverwege de maand krijgt het hele land (ook de bewoners van het zuiden…) te maken met een koude periode, met vorst en mogelijk ook winterse neerslag.

Koude start in het noorden

Aan het begin van februari is het vooral koud in Noord-Nederland. Daar kan het ’s nachts vriezen en komt de temperatuur overdag maar net boven nul uit. Ook in het midden en oosten van het land is lokaal nachtvorst mogelijk.

In het zuiden is het een stuk zachter. Overdag kan het daar soms wel 10 graden worden. Af en toe valt er neerslag.

Winterkou voor iedereen

Halverwege de maand draait de wind naar het noordoosten. Daardoor wordt het in het hele land kouder dan gebruikelijk, ook in het midden en zuiden. Overdag blijft de temperatuur rond of onder het vriespunt.

Volgens Weeronline laat de zon zich af en toe zien, maar valt er ook zo nu en dan sneeuw.

🥶 Zo kleed je je goed tegen de kou Deze maand dus nog even geen rokjes en jurkjes. In ieder geval niet zonder een warme panty. Maar hoe kleed je je dan wel goed op het koude weer? Metro verzamelde vorige maand al wat tips. Eén van die tips is het dragen van verschillende laagjes. Dat begint met een thermische onderlaag van wol of synthetisch materiaal, die het lichaam warm houdt en vocht afvoert. Daaroverheen helpt het om kleding met een isolerende laag te dragen, zoals een fleece of wollen trui, die helpt om lichaamswarmte vast te houden. De buitenste laag is vooral bedoeld om te beschermen tegen wind en neerslag. Een wind- en waterdichte jas kan bij extreme kou het verschil maken.

Meer licht, later weer zachter

Het weerbureau wijst erop dat de dagen in februari snel langer worden. De hoeveelheid daglicht neemt in de loop van de maand met ongeveer een uur en drie kwartier toe.

Tegen het einde van februari staat de zon hoger aan de hemel en lopen de temperaturen weer op. Uit de wind en in de zon kan het dan al snel aangenaam aanvoelen. In het zuiden kan het kwik opnieuw in de dubbele cijfers uitkomen, terwijl het in het noorden duidelijk kouder blijft. Maar de echte winterkou, die verdwijnt dan langzaamaan wel.

