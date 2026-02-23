Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een vleugje lente met bijna 20 graden: dit kun je verwachten van het weer de komende week

Ben je ook zo klaar met de winter en smacht je inmiddels naar lekkerder weer? Dan hebben we deze ochtend goed nieuws voor je: het winterse weer lijkt voorlopig verleden tijd. Volgens Weeronline staan deze week zelfs de eerste echte lentedagen op het programma. Woensdag kan het zeer lokaal bijna 20 graden worden.

En morgen zijn al de eerste lenteachtige signalen zichtbaar.

Vandaag nog wisselvallig weer

Vandaag verloopt overdag nog wisselvallig. In het zuiden kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo’n 13 graden. Daarmee voelt het al zachter aan dan we de afgelopen periode gewend waren, maar van echt lenteweer is dan nog geen sprake.

Morgen start de dag regenachtig. Maar maak je geen zorgen: in de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Volgens Weeronline kan de overgang naar dit drogere weertype her en der tot regenbogen leiden.

De temperatuur loopt lokaal op tot ongeveer 15 graden. Daarmee krijgt het weer een duidelijk lenteachtig karakter. En kan het in de zon dus al best lekker zijn op een terrasje. Misschien nog wel met een jas aan, maar toch.

Lente De astronomische lente begint dit jaar op 20 maart. Op dat moment staat de zon loodrecht boven de evenaar en zijn dag en nacht vrijwel even lang. Meteorologisch gezien is de lente al eerder begonnen: die loopt standaard van 1 maart tot en met 31 mei. Dat betekent dat het zachte weer van deze week ruim vóór de officiële start van de astronomische lente valt

Woensdag warmste dag van de week

Woensdag lijkt voorlopig de warmste dag van de week te worden. In de drie zuidelijke provincies zijn maxima van 18 tot 19 graden mogelijk. Het weerbureau sluit zelfs niet uit dat in stedelijke gebieden een warme dag van 20 graden wordt genoteerd.

Dat zou uitzonderlijk vroeg in het jaar zijn. De laatste keer dat het in februari 20 graden werd, was in 2019 in Limburg. Toevallig was dat op exact dezelfde datum.

Winterjassen kunnen éven in de kast blijven

Ook donderdag blijft het volgens Weeronline „vrij warm”. De temperatuur komt dan uit tussen de 15 en 19 graden. Vanaf donderdagavond neemt de kans op regen weer toe. Vrijdag daalt de temperatuur iets, maar het blijft ruim boven de 10 graden. Wel neemt de kans op buien dan verder toe.

Winterjassen kunnen deze week mogelijk even in de kast blijven, al is het zachte weer naar verwachting niet blijvend.

