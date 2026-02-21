Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie grijpt in bij protest tegen woonlocatie Haagse Vogelwijk

De politie heeft charges uitgevoerd en wapenstokken gebruikt tijdens een ingreep bij een demonstratie in Den Haag tegen een geplande huisvestingslocatie aan de Sportlaan in de Vogelwijk, ziet een ANP-verslaggever. Toen tientallen overgebleven demonstranten weigerden te vertrekken na een vorderingsbevel, heeft de politie de straat leeggeveegd.

De politie en de ME waren aanwezig om de niet bij de gemeente aangekondigde demonstratie in goede banen te leiden. Ook waren er politiehonden. Nadat de Sportlaan was leeggeveegd, zijn agenten de overgebleven onruststokers de wijk in gevolgd.

Momenteel dient de locatie, een oud ziekenhuis, aan de Sportlaan als winteropvang voor 80 daklozen. Vanaf het volgende kwartaal komen daar gefaseerd andere groepen bij, zoals asielzoekers, jongeren en dakloze gezinnen. In totaal moeten er zo’n 750 tijdelijke bewoners komen te wonen.

‘Gevaarlijk sociaal experiment’

De actievoerders vinden dat het om een „gevaarlijk sociaal experiment” gaat, waar de gemeente zelf „de explosieve omvang niet kent en nergens garanties kan geven”. In de aankondiging van het protest wordt gerept over „een soortgelijk experiment in Amsterdam” dat „compleet mislukt” is, waar Zembla een reportage over heeft gemaakt. Dat onderzoeksjournalistieke programma maakte afgelopen januari een uitzending over Stek Oost in de hoofdstad. Bij dat woonproject waar statushouders en starters door elkaar woonden, vonden de afgelopen jaren verschillende gewelds- en zedendelicten plaats.

Volgens de woordvoerster van de Haagse wethouder Mariëlle Vavier is de locatie aan de Sportlaan „totaal anders” dan die in Amsterdam. Zij licht toe dat studenten bij Stek Oost als buddy verantwoordelijk waren voor de statushouders en dat is in Den Haag niet het geval.

