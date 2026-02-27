Redactie Metro
Nog een datalek: nu is gevangenisorganisatie DJI getroffen

NIEUWERSLUIS - Medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis staken uit onvrede over een achterblijvende loonsverhoging na vastgelopen cao-gesprekken. De werkonderbreking bij de Utrechtse gevangenis is de eerste in deze reeks. REMKO DE WAAL / ANP
Door een datalek zijn gegevens van medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gelekt. Een woordvoerster van de organisatie zegt na berichtgeving van Argos hierover dat het gaat om mailadressen, telefoonnummers en beveiligingscertificaten van DJI-medewerkers.

Begin deze maand bleek sprake van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Raad voor de rechtspraak door een kwetsbaarheid bij ICT-leverancier Ivanti. Nu blijkt dat ook DJI is getroffen.

„Op dit moment wordt de oorzaak van het datalek en cyberincident onderzocht”, zegt de DJI-woordvoerster. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op de hoogte gesteld.

Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid, D66) kan nog weinig zeggen over de zaak. „Ik vind dit erg, want we staan voor de veiligheid van onze medewerkers”, zei ze voor aanvang van de ministerraad. Volgens haar lopen de medewerkers van DJI geen gevaar door het datalek.

DJI heeft 16.000 medewerkers en beheert op vijftig locaties in Nederland penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken.

