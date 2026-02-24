Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cybercriminelen willen data van Odido-klanten verspreiden, eisen losgeld

De groep cybercriminelen Shinyhunters, verantwoordelijk voor het hacken van Odido, heeft de internetprovider via het dark web onder druk gezet om meer dan een miljoen euro losgeld te betalen. Weigert Odido te betalen, dan zullen de hackers de data van klanten (eerder buitgemaakt bij de hack) verspreiden.

Shinyhunters bevestigt tegenover RTL Nieuws achter de hack te zitten. Ze hebben bewijs daarvan laten zien. Daaruit blijkt dat de groep dreigt gestolen klantgegevens te publiceren. Het gaat onder meer om namen, bankrekeningnummers en paspoortnummers.

8 miljoen klanten gedupeerd, Odido zou niet de waarheid vertellen

Eerder maakte Odido bekend dat 6,2 miljoen mensen getroffen zijn, maar de hackers bestrijden dat aantal. Zij stellen dat Odido liegt, en dat 8 miljoen klanten gedupeerd zijn. In totaal gaat het om 21 miljoen regels aan data.

Onder klanten van Odido is inmiddels onrust ontstaan, berichtte Metro eerder. Cyberexperts waarschuwen dat gerichte oplichting mogelijk is met gelekte gegevens, bijvoorbeeld via phishingmails of telefoontjes waarbij criminelen zich voordoen als een medewerker van de provider. Klanten wordt geadviseerd alert te zijn op verdachte berichten en hun wachtwoorden te wijzigen.

De hackers zeggen dat ze in het bezit zijn van wachtwoorden van klanten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het vooral gaat om klanten die met Odido hebben afgesproken om telefonisch iets te veranderen.

Cybercriminelen zetten Odido onder druk

De cybercriminelen hebben een boodschap voor Odido: „Neem jullie beslissing, jullie weten ons te vinden.” Donderdagochtend is de deadline voor het bedrijf om aan de eisen van de hackers te voldoen. De vraagprijs is volgens de hackers ‘een laag bedrag van zeven cijfers’.

Wat doet Shinyhunters?

Shinyhunters is een groep hackers die bekendstaat om het hacken van cloudomgevingen. Ze stelen gevoelige gegevens. Kenmerkend voor hun werkwijze is het afpersen van bedrijven. Eerder werden Microsoft, Ticketmaster, Jaguar en Louis Vuitton al slachtoffer van deze internetcriminelen.

In Nederland is Shinyhunters vooral bekend door de hack van Ticketmaster. De gegevens van honderden miljoenen klanten werden gestolen. Weigert een bedrijf te betalen, dan worden persoonlijke gegevens zoals het paspoortnummer doorverkocht aan andere criminelen.

Odido: twee jaar gratis beveiligingspakket voor gedupeerden

Odido biedt gedupeerde klanten twee jaar lang gratis een beveiligingspakket aan. Dat moet extra bescherming bieden tegen virussen en misbruik van persoonsgegevens. Of klanten ook recht hebben op een schadevergoeding, is nog onduidelijk.

Volgens het telecombedrijf zijn bij het datalek geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens betrokken. Dat staat haaks op de bewering van de hackers, die stellen dat zij wél over wachtwoorden beschikken.

Inmiddels hebben honderden mensen zich gemeld bij het Meldpunt Identiteitsfraude. De meesten doen dat omdat ze zich zorgen maken, maar enkelen zeggen dat er al misbruik is gemaakt van hun gelekte gegevens. Het meldpunt onderzoekt die signalen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties