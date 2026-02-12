Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man eist met contant geld te betalen in een bios, maar moet pinnen: zo liep zijn rechtszaak

Een man die een bioscoopje wilde pakken, mocht in het filmhuis in Arnhem niet met contant geld betalen, maar moest pinnen. Hij wilde dat vanwege privacyredenen niet en ging ervoor naar de rechter. Hoe zit dat precies? Nieuws van de Dag besprak de zaak gisteravond.

Volgens de Raad van State had contant geld in Arnhem niet zomaar geweigerd mogen worden. Verdwijnt ‘cash’ langzaam maar zeker uit het straatbeeld, of kan de politiek het nog beschermen? Dat wil Den Haag overigens wel. In november werd duidelijk dat in 2027 ‘pin only’ in winkels moet verdwijnen.

Contant geld zou niet veilig zijn voor bioscoopmedewerkers

Financieel journalist van De Telegraaf Martin Visser vertelde in Nieuws van de Dag op SBS6 wat de regels omtrent contant geld zijn. Hij weet wie de man die naar de Autoriteit Persoonsgegevens stapte is: „Een privacy-activist, dat is z’n goed recht. Hij zegt: als ik pin, dan worden mijn persoonsgegevens verwerkt en ik moet op anonieme basis naar de film kunnen gaan.” De Autoriteit Persoonsgegevens gaf de man geen gelijk, maar de Raad van State vindt dat die organisatie de zaak te slecht heeft onderbouwd. Het zou daarbij gaan om de veiligheid van de werknemers van de bioscoop.

Nieuwe wetgeving

Martin Visser: „Er wordt nu gezegd: natuurlijk is er risico van diefstal, maar daarmee is niet automatisch aangetoond dat de persoonlijke veiligheid van die bioscoopmedewerkers in het geding is. Dit is heel relevant, want er staat nieuwe wetgeving aan te komen waarbij alle ondernemers contant geld moeten accepteren. Maar er zijn heel veel uitzonderingen, waaronder die veiligheidssituatie van mensen.”

Volgens Nieuws van de Dag ervaren sommige mensen de situatie anno 2026 als ‘een oorlog tegen het contant geld’. Daarover werd de mening gevraagd van ‘de man en vrouw op straat’. Je ziet de reportage in de video hierboven.

