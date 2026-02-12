Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consumenten willen harde rem op gokreclame volgens Consumentenbond, maar kan dat ook?

Een totaalverbod op online gokreclame? Een ruime meerderheid van de consumenten zegt: doen. Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 84 procent van de panelleden voor zo’n verbod is. En daar blijft het niet bij. 88 procent vindt dat spelers beter beschermd moeten worden tegen zogeheten dark patterns bij online casino’s.

Het kabinet liet eerder al weten gokreclames aan banden te willen leggen. Dat plan kan dus rekenen op stevige steun van consumenten.

Strengere regels

De Consumentenbond pleit al langer voor strengere regels. Directeur Sandra Molenaar is blij met de kabinetsplannen, maar vindt dat het verder moet gaan. „De zorgplicht van legale aanbieders moet veel steviger worden vastgelegd. Én gecontroleerd.”

Volgens de bond schieten legale aanbieders tekort in hun verantwoordelijkheid om spelers te beschermen tegen problematisch gokgedrag.

Metro schreef eerder over het taboe dat heerst rondom gokschulden van jongeren.

Politieke steun voor initiatiefwet

Ook in Den Haag groeit de druk. Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, werkt samen met de SP aan een initiatiefwet om reclame voor online gokken volledig te verbieden. Daarnaast moeten gokbedrijven die de regels overtreden fors hogere boetes krijgen.

Bikker windt er geen doekjes om: „De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond laten zien wat veel Nederlanders allang voelen: de legalisatie van online gokken is ontspoord. Wat ooit werd verkocht als ‘veilig en gecontroleerd’, blijkt een markt die kwetsbare mensen verleidt en uitwringt. Het is de hoogste tijd voor keiharde ingrepen.”

En wie bewust de fout ingaat, moet dat merken, vindt zij. „Wie willens en wetens mensen de afgrond in duwt, moet weten en voelen dat de overheid niet langer toekijkt, maar ingrijpt,” aldus Bikker.

Legale casino’s onder vuur

Eerder onderzoek van de Consumentenbond liet al zien dat verschillende legale online casino’s werken met oneerlijke standaardinstellingen en extreem hoge speellimieten. Dat kan ertoe leiden dat spelers veel meer geld inzetten dan verantwoord is.

Opvallend: het gaat om aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit, waaronder Bet365, BetCity, Jacks Casino, Unibet, Holland Casino en TOTO. Volgens de Consumentenbond maken zij gebruik van dark patterns, technieken die spelers langer op een website houden en stimuleren om meer geld in te zetten. Denk aan bonussen die pas worden uitgekeerd bij een hogere inzet.

Dat is volgens de bond in strijd met de zorgplicht die aanbieders hebben.

Schade terugvorderen

Intussen is er ook een juridische stap gezet. De Stichting Consumenten Competition Claims startte de zogeheten Kansspel Claim. De Consumentenbond ondersteunt dit initiatief. Als een rechter oordeelt dat goksites hun zorgplicht hebben geschonden en verboden trucs hebben toegepast, kunnen contracten ongeldig worden verklaard en kan schadevergoeding volgen.

Uit een eerste peiling onder deelnemers aan de Kansspel Claim, blijkt dat spelers gemiddeld bijna 6300 euro zijn kwijtgeraakt. Sommige uitschieters verloren zelfs tienduizenden tot honderdduizenden euro’s.

Steeds meer jongeren raken in de problemen door online gokken, schreef Metro eerder. Om jongeren beter te beschermen, overweegt het kabinet nu om de minimumleeftijd voor risicovolle online gokspelen te verhogen van 18 naar 21 jaar.

Consumentenbond: iedereen kan zich melden

De Consumentenbond benadrukt dat wat betreft de Kansspel Claim elk bedrag telt. Ook wie een relatief klein verlies heeft geleden, kan zich melden. Volgens de organisatie zijn ook zij blootgesteld aan een onveilige spelomgeving.

Of het daadwerkelijk tot een totaalverbod en strengere handhaving komt, moet de komende tijd blijken. Maar één ding is duidelijk: onder consumenten groeit de roep om een veel strenger gokbeleid.

