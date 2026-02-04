Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Code rood in delen van Nederland: geen treinen en veel ongelukken

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege ijzel die op grote schaal voor verraderlijke gladheid zorgt.

De weerswaarschuwing geldt tot 12.00 uur vanochtend. Door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen is er grote kans op ongelukken. Het KNMI adviseert niet de weg op te gaan.

Code oranje op andere plekken

Geen code rood, maar wel code oranje blijft tot vanochtend van kracht in Overijssel en Flevoland. Daar is het ook oppassen door ijzel en gladde wegen. Op de Waddeneilanden duurt code oranje langer en blijft het alarm van kracht tot 10.00 uur. Ook daar zorgt ijzel op veel plekken voor spekgladde situaties. In Noord-Holland is code geel afgegeven. Vooral in het noorden van de provincie kan het plaatselijk glad zijn.

Het KNMI had eerder al code oranje ingesteld voor al deze provincies vanwege de verwachte ijzel en gladheid.

Geen treinen door code rood

Tot zeker 11.00 uur rijden er geen treinen in Groningen, Friesland en Drenthe door de gladheid, meldt ProRail. De spoorbeheerder heeft besloten het treinverkeer ten noorden van Zwolle voorlopig niet op te starten. In de drie provincies geldt code rood. Door ijzel kan sprake zijn van „verraderlijke gladheid”, meldde het KNMI eerder.

„Machinisten, hulpdiensten en aannemers kunnen de weg niet op”, laat ProRail weten. „Hierdoor is het onmogelijk om treinen te laten rijden.”

Gisteren werd al duidelijk dat vervoerder Qbuzz in de avond, nacht en vanochtend geen bussen zou laten rijden in Groningen, Friesland en Drenthe. Toen gold daar nog code oranje.

Wanneer is het code rood?

Het KNMI geeft code rood af bij extreem weer met grote impact op de samenleving. „De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn”, aldus het weerinstituut.

Daarbij wordt benadrukt dat de situatie heel plaatselijk kan zijn. Bij code oranje is er kans op gevaarlijk weer met grote impact.

Veel ongelukken

Rijkswaterstaat ziet extreem veel ongelukken op wegen in het noorden van het land, meldt een woordvoerster. In Friesland, Groningen en Drenthe geldt code rood door verraderlijke gladheid. „Het regent ongelukken”, voegt een woordvoerster van de ANWB daaraan toe.

Volgens de ANWB is het voor strooiwagens lastig om de weg op te gaan door de gladheid. Het KNMI meldde vanochtend in een liveblog dat de gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat in Friesland aangaf dat strooiwagens daar niet meer de weg op konden.

De ANWB ziet dat het verkeer op veel wegen in het noorden langzaam rijdt en dat mensen hun snelheid aanpassen. De A28 is bij Eelde richting Groningen dicht na een ongeluk. Door de gladheid is het voor hulpdiensten en bergingsbedrijven lastig om ter plaatse te komen. Volgens de ANWB is code rood dan ook terecht.

Ziekenhuizen zeggen afspraken af

Door de weersomstandigheden hebben zeker twee ziekenhuizen in het noorden van het land alle afspraken tot vandaag 12.00 uur afgezegd. Het gaat om Nij Smellinghe in Drachten (Friesland) en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Afspraken en operaties gaan niet door. Het Martini Ziekenhuis roept mensen op niet naar de kliniek te komen.

Wanneer is het weer veilig op de weg?

Volgens weerorganisatie Weeronline vormt er deze ochtend nog nieuwe ijzel, maar aan het begin van de ochtend wordt het droog en daarna neemt de gladheid geleidelijk af.

Het KNMI geeft aan dat code rood in het noorden, en code oranje in Overijssel, Flevoland en op de Waddeneilanden tot 10.00 uur vanochtend van kracht blijft. Tot die tijd is het oppassen geblazen, maar liever even niet de weg op.

