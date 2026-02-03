Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is koud en glad: code oranje in sommige delen van het land

Wie vanochtend de deur uit ging, merkte het meteen: februari laat zich van zijn winterse kant zien. Het is koud, winderig en op meerdere plekken glad. En het blijft niet bij een frisse ochtend, want later vandaag en vannacht krijgt een deel van het land te maken met verraderlijke ijzel en zelfs code oranje.

In grote delen van het land vriest het licht, met in het noordoosten temperaturen onder de -5 graden. Tel daar een stevige oostenwind bij op en het voelt lokaal aan als -15. Een droge, maar ijskoude start van de dag dus, met af en toe wat zon.

Regen en ijzel: oppassen geblazen

Lang duurt die rust niet. Vanuit het zuiden trekt halverwege de ochtend regen het land binnen. In Limburg en Brabant loopt de temperatuur daarbij op naar 3 tot lokaal 7 graden.

In het midden van het land ligt dat anders: daar is de grond nog bevroren en kan de eerste regen vanmiddag zorgen voor gladheid door ijzel. Vooral op stoepen en fietspaden is het oppassen.

Code oranje in het noorden

In het noorden blijft het de hele dag winters. Friesland, Groningen en Drenthe houden temperaturen onder nul en krijgen later vandaag en vannacht te maken met verraderlijke ijzel. Volgens het KNMI is de kans op grootschalige gladheid groot. Daarom geldt daar code oranje van vanavond 22.00 uur tot morgenochtend 10.00 uur. Ook op gestrooide wegen kan het spekglad worden.

Voor de rest van het land geldt code geel. Zeeland vormt de uitzondering. Morgen wordt het contrast groot: het noordoosten begint nog glad, maar in het midden en zuiden stroomt zachte lucht binnen. Daar kan het kwik oplopen tot 9 graden en in het zuiden zelfs richting de 11.

Conclusie: winterjas aan, haast uit je planning en extra voorzichtig op weg. Deze februariweek laat zich van haar meest verraderlijke kant zien.

Metro schreef eerder over de weersverwachting van de rest van februari.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties