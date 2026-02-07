Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KNMI waarschuwt voor dichte mist in midden en noorden

In het midden en het noorden van het land kan het zaterdagochtend plaatselijk erg mistig zijn. Het KNMI heeft om die reden code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe en Friesland.

Het verkeer kan last hebben van de dichte mist, waarbij het zicht plaatselijk kan afnemen tot minder dan 200 meter, waarschuwt het KNMI. Volgens het weerinstituut verdwijnt de mist in de loop van de ochtend weer.

ANP

