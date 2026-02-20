Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Coalitieakkoord treft deze groep mensen het hardst in hun portemonnee

De plannen van kabinet-Jetten I gaan duidelijk voelbaar worden in de portemonnee. De koopkracht wordt iets lager en eigen risico stijgt de komende jaren flink. Lees hier wat je precies kunt verwachten.

Het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA zorgt voor een minimale koopkrachtstijging van 0,2 procent. Zonder de aangekondigde maatregelen had een doorsnee huishouden er nog 0,6 procent aan koopkracht bij gekregen. Het eigen risico stijgt de komende jaren verder, naar maar liefst 520 euro in 2030.

Welke groep gaat de effecten van het coalitieakkoord vooral voelen?

Het zijn vooral de lagere inkomens die de maatregelen gaan voelen. Voor mensen die tot 32.000 euro per jaar verdienen is er helemaal geen sprake van een koopkrachtstijging. De hogere inkomens, vanaf 115.000 euro per jaar, gaan er juist het meest op vooruit van alle inkomensgroepen, met 0,3 procent koopkrachtstijging. Dat de koopkracht minder hard stijgt heeft alles te maken met de verhoging van het eigen risico en de zogeheten ‘vrijheidsbijdrage’.

In 2027 gaat het eigen risico namelijk omhoog, van 385 naar 460 euro. In de jaren die volgen stijgt dat bedrag langzaam verder, tot 520 euro in 2030. Vooral mensen die werkloos zijn of arbeidsongeschikt worden, gaan de nieuwe maatregelen flink voelen in hun portemonnee.

Negatieve koopkracht

Doordat de coalitie de hoogte en duur van uitkeringen aanpakt, krijgt deze groep volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) te maken met een ‘sterk negatief koopkrachteffect’. Daarnaast is de verwachting dat de werkloosheid de komende jaren sneller zal oplopen, als gevolg van het coalitieakkoord.

Ook het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, neemt de komende jaren toe. Het CPB waarschuwt dat meer mensen arbeidsongeschikt zullen raken of in de bijstand terechtkomen doordat ze nog langer moeten doorwerken.

Langer doorwerken

Als de plannen van het kabinet doorgaan, moet iedereen vanaf 2033 langer doorwerken door een snellere stijging van de AOW-leeftijd. In de praktijk betekent dat dat iemand in 2060 pas met 70 jaar en 6 maanden kan stoppen met werken. Dat is 15 maanden later dan hoe het in de huidige regeling is vastgelegd.

Hier kun je de belangrijkste coalitieplannen nog eens op een rij zien.

