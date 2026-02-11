Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM eist 12 jaar cel en tbs met dwang tegen Mark S. in sextortion-zaak

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Mark S. uit Borculo voor het verkrachten van twee vrouwen en het grootschalig seksueel afpersen van meisjes en vrouwen door te dreigen naaktbeelden van hen te verspreiden. „De verdachte is een compleet gevoelloos, veelkoppig monster”, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Groningen.

De verdachte had talloze aliassen waarmee hij volgens het OM zijn slachtoffers manipuleerde en bedreigde. Veel slachtoffers komen uit Gelderland, uit de eigen omgeving van S.

Hij zou met anonieme accounts meisjes en vrouwen hebben verleid om naaktbeelden te sturen en bood zich onder verschillende nepnamen aan als redder in nood. Zijn toenmalige vriendin deed in 2012 aangifte van sextortion bij de politie, toen ze nog een relatie had met S.

Ware hel

Een ander slachtoffer had onder dwang seks met andere mannen, haar minderjarige broertjes en een hond. Bij haar duurde het misbruik vijf jaar. „Zij heeft in een ware hel geleefd door de steeds extremere seksuele handelingen die Mark van haar eiste”, zei de officier. „De impact van het handelen van de verdachte is enorm geweest en de littekens zijn groot.” Hij noemde de term sextortion niet toereikend en omschreef het als sextorture (seksuele marteling).

S. werd in 2024 aangehouden na een aangifte van verkrachting door een slachtoffer uit de provincie Groningen. De zaak groeide uit tot 21 slachtoffers. De politie vond daarnaast nog eens tachtig meisjesnamen in de laptops en telefoons van S., maar daarvan is niet iedereen achterhaald.

Het geld dat S. verdiende met de financiële sextortion besteedde hij om zijn gokverslaving te bekostigen. Een slachtoffer zou S. 35.000 euro aan Tikkies hebben betaald. Het OM wil in totaal 119.000 euro terugvorderen.

