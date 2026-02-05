Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CDA levert minister van Buitenlandse Zaken, Defensie naar VVD

Het CDA levert in het nieuwe kabinet onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. De VVD krijgt Financiën, Justitie en Veiligheid, Defensie, Volksgezondheid en Infrastructuur. Op de ministeries van Onderwijs, Landbouw en Sociale Zaken komt een D66’er. Dat hebben de partijen donderdag bekendgemaakt.

Het CDA levert ook de minister van Asiel en Migratie. Die wordt weer ondergebracht op het ministerie van Justitie en Veiligheid, net als voor het kabinet-Schoof gebruikelijk was. Een D66’er wordt daar als staatssecretaris verantwoordelijk voor rechtsbescherming en het gevangeniswezen.

De portefeuille Klimaat en Groene Groei, met een minister en staatssecretaris van respectievelijk D66 en CDA, wordt eveneens weer onderdeel van het oude departement, Economische Zaken en Klimaat. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – een D66’er – gaat weer vallen onder de paraplu van Binnenlandse Zaken. Een VVD’er wordt staatssecretaris op dat ministerie.

Digitale economie

Er komt geen minister van Digitale Zaken, wel een staatssecretaris die belast is met digitale economie en soevereiniteit. D66 mag die nieuwe post, die onder Economische Zaken valt, gaan invullen.

Op Buitenlandse Zaken keert de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking terug. Die post gaat naar D66. De VVD-minister van Defensie krijgt een CDA’er naast zich als staatssecretaris. Diezelfde verdeling geldt voor het ministerie van Infrastructuur.

Eelco Heinen

De VVD-minister op Financiën, vrijwel zeker opnieuw Eelco Heinen, krijgt er een staatssecretaris bij van D66-huize. Het omgekeerde geldt voor Sociale Zaken, waar een VVD-staatssecretaris zich gaat bezighouden met Werk en Participatie. Ook op Onderwijs en Landbouw komt een staatssecretaris van de VVD. Het CDA levert op Volksgezondheid de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

Volgens CDA-leider Henri Bontenbal hebben de partijen niet „keihard” hoeven onderhandelen over de verdeling. Ook de andere partijleiders zijn tevreden met de gesprekken van de afgelopen dagen. „We hebben echt gekeken hoe we de grote opgaven zo veel mogelijk kunnen verdelen over de partijen”, aldus beoogd premier Rob Jetten (D66). VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van een „evenwichtige verdeling”.

