CDA’er Tom Berendsen wordt minister van Buitenlandse Zaken

NIJKERK - Tom Berendsen, lijsttrekker in het Europees Parlement, houdt een toespraak tijdens het partijcongres van het CDA. ANP REMKO DE WAAL
CDA-Europarlementariër Tom Berendsen wordt minister van Buitenlandse Zaken in het aankomende kabinet. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door het AD.

De Bredanaar Berendsen (42) zit sinds 2019 in het Europees Parlement en was vijf jaar later lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Hij houdt zich onder meer bezig met industrie, energie en transport.

Eerder meldden bronnen al dat Tweede Kamerlid Bart van den Brink namens het CDA het kabinet ingaat als minister van Asiel en Migratie. Hij wordt ook vicepremier in het kabinet van beoogd D66-premier Rob Jetten.

