Can (33) ontsnapte aan koolmonoxide-vergiftiging: ‘Anders waren 8 mensen overleden’

Can Güneyli kan het gelukkig nog navertellen. Hij werd een paar jaar geleden slachtoffer van koolmonoxide in zijn huis. Dat hij er nog is, had voor een groot deel te maken met geluk en toeval.

Koolmonoxide wordt een sluipmoordenaar genoemd. Het giftige gas maakt je onwel zonder dat je het doorhebt en kan zelfs tot de dood leiden. Tenzij je zoals Can Güneyli (33) uit Den Haag een zogeheten CO-melder hebt en die begint te piepen. 75 procent van de Nederlanders had zo’n melder in 2020 nog niet. De laatste jaren is dat percentage beter geworden – onder meer door een campagne – en opgelopen tot richting de 50 procent. Maar dan ontbreekt nog altijd de helft.

Zelf verantwoordelijk voor CO-melder die koolmonoxide meet

Aanleiding van Cans verhaal is een onderzoek dat de Nederlandse Brandwonden Stichting deze week naar buiten bracht. De uitkomst daarvan: een meerderheid van woninghuurders denkt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een koolmonoxide-melder. Dat is niet zo. Verhuurders moeten voor groot onderhoud zorgen. Bovendien moeten zij regelen dat onderhoud aan gasverbrandingsinstallaties wordt uitgevoerd door een CO-vrij gecertificeerd bedrijf.

De hoeveelheid koolmonoxide in de woning kan te hoog worden, met mogelijk gevaarlijke gevolgen.

Kees Hoogewerf, hoofd Preventie, Zorg en Kwaliteit van Leven van de Brandwonden Stichting: „Het draait niet om de leeftijd van de woning of installatie, maar om goed en regelmatig onderhoud. Sinds de invoering van het wettelijke CO-stelsel in 2023 mogen alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties. Dat kunnen cv-ketels, geisers en gashaarden zijn. Als een installatie niet correct is geplaatst of als onderhoud ontbreekt of slecht wordt uitgevoerd, kan de hoeveelheid koolmonoxide in de woning te hoog worden, met mogelijk gevaarlijke gevolgen.”

👇 Wat doet koolmonoxide? Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in cv-ketels, gaskachels of (hybride) warmtepompen op gas. Als er een hoge concentratie koolmonoxide in je huis vrijkomt, kan dat leiden tot CO-vergiftiging. Symptomen van vergiftiging zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en bewusteloosheid. In ernstige gevallen kan CO-vergiftiging zelfs dodelijk zijn.

‘Ik had er nog nooit van gehoord’

Can Güneyli doet graag zijn verhaal aan Metro, om anderen te waarschuwen. Hij geeft meteen toe dat hij jaren geleden geen idee van het bestaan van koolmonoxide had. „Ik had er nog nooit van gehoord.” Dat veranderde in december 2021. Güneyli weet dat nog precies, omdat we toen met een coronalockdown te maken hadden. „Door toeval heb ik twee CO-melders gekocht. Twee, omdat ze in de aanbieding waren. Een collega had mij over het gevaar van koolmonoxide verteld. Dat vond ik heftig en zette me aan het denken.”

„Ik woonde bij mijn ouders en heb de twee CO-melders bij hen geplaatst. Kort daarop verhuisde ik naar een gerenoveerde studio, die ik in Den Haag kon huren. Ik dacht dat mijn ouders wel een melder konden missen, dus ik er heb er eentje in mijn eigen woning geplaatst. Dat bleek mijn geluk, want zonder die aanbieding had ik zelf geen melder gehad.”

Hoge koolmonoxide-waarde in de woning

„Het was een uur of 18.00 ’s avonds dat ik schrok omdat mijn melder begon te piepen. Door de lockdown was alles gesloten, dus ik dacht na over wat die collega me eerder had verteld. ‘Ramen open en 112 bellen’, kon ik me herinneren. De brandweer kwam snel en vond een actieve lekkage met een hoge koolmonoxide-waarde in mijn huis.”

De verhuurder – Can Güneyli noemt hem „een bekende Haagse pandjesbaas” – blijkt de schuldige. Hij heeft bij de renovatie van zijn panden cv-ketels laten installeren door ongecertificeerde Oost-Europese arbeidskrachten. Güneyli: „Die installatie was niet goed uitgevoerd, waardoor gas vanuit de afvoerkanalen het huis binnenkwam in plaats van dat het naar buiten ging. Het was niet alleen bij mij, ook bij mijn buren. Mijn CO-melder heeft ons gered. Als ik die niet had gehad, waren er misschien acht mensen overleden, waaronder een baby. Dan had onze verhuurder heel groot in het nieuws gekomen en dat was nu helemaal niet het geval.” Güneyli en zijn buren moesten hun panden verlaten tot de verhuurder het probleem had opgelost. Dat duurde twee weken.

Verhuurder alleen verplicht om rookmelder te installeren

De Nederlandse Brandwonden Stichting ziet door het eerder genoemde onderzoek dat Nederlandse huurders veel vertrouwen hebben in hun verhuurder. 80 procent van hen gaat er vanuit dat die verhuurder zorgt voor een veilige woning. Dat moet die persoon grotendeels inderdaad doen, maar je bent dus zelf verantwoordelijk voor de CO-melder om koolmonoxide op te sporen. De verhuurder is niet verplicht zo’n apparaat in je huurwoning te hangen. Dit in tegenstelling tot rookmelders om brand op te sporen.

Reacties