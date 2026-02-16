Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beoogd staatssecretaris D66 zette onjuiste informatie over cv op LinkedIn

Beoogd staatssecretaris van Financiën, Nathalie van Berkel (D66), had op haar cv jarenlang een universitaire opleiding staan die ze helemaal niet gevolgd heeft. Na vragen van de Volkskrant heeft de voormalige UWV-topvrouw haar opgepoetste cv aangepast.

Op haar cv stond dat ze een master bestuurskunde volgde aan de Universiteit Leiden, maar in werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau. Daarbovenop haalde Van Berkel alleen haar propedeuse op het hbo. Ze deed wel mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master, maar maakte dat niet af. Op haar cv stond ook dat ze rechten aan de Erasmus Universiteit studeerde. Dat klopt, maar ze heeft daar geen propedeuse voor gehaald. Ze heeft dus alleen een havo-diploma en haar propedeuse voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde.

Wisselende verklaringen over opleidingen

De Volkskrant stelt dat Van Berkel „wisselende verklaringen” aflegde en meerdere malen onjuiste informatie aanleverde over haar opleidingen. Nadat de krant haar vroeg om bewijzen te overleggen, leverde ze drie keer een nieuw cv in. Elke keer bleken de door haar gevolgde opleidingen korter of van een lager niveau te zijn dan ze aanvankelijk beweerde.

Volgens Van Berkel gaat het om een foutje. In een verklaring aan de Volkskrant zegt ze dat ze de informatie over haar opleidingen „wel explicieter op haar cv had kunnen opnemen”. Ze stelt nooit de indruk te hebben willen wekken dat zij een studie heeft gevolgd die zij in werkelijkheid niet heeft gevolgd. Naar eigen zeggen heeft ze haar cv „naar eer en geweten, op basis van haar geheugen, ingevuld”. Afgelopen vrijdag paste Van Berkel haar openbare cv op LinkedIn aan.

Rob Jetten over beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel

Deze week gaan de aankomende bewindslieden een voor een langs bij beoogd premier Rob Jetten. D66’er Jetten wil „nog even alle vragen stellen die gesteld moeten worden in deze fase”, zei hij vanochtend tegen persbureau ANP. Morgen is Van Berkel aan de beurt.

Over de situatie rondom Van Berkel zei hij: „Alle vragen komen voorbij, ook bij mevrouw Van Berkel. U kunt ervan uitgaan dat we met alle kandidaten een stevig gesprek zullen voeren.” D66 zou wel hebben geweten welke opleidingen Van Berkel heeft gedaan.

Als alles volgens planning loopt, staat de nieuwe ministersploeg op 23 februari klaar voor de traditionele foto met de koning op paleis Huis ten Bosch.

