‘Bajesboot’ keert mogelijk terug: justitie zoekt plek voor drijvende gevangenis

Het gevangeniswezen barst uit zijn voegen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is daarom naarstig op zoek naar oplossingen. Een van die oplossingen om het groeiende tekort aan cellen op te vangen, is de drijvende gevangenis. Oftewel de ‘bajesboot’. Gemeenten zitten daar echter niet op te wachten.

Het cellentekort is al langere tijd een probleem. Inmiddels wordt er zelfs gesproken over ‘code zwart‘ voor het gevangeniswezen. Vanwege dit nijpende probleem, kunnen gevangen inmiddels twee weken eerder worden vrijgelaten.

Een gevangenisschip, ook wel ‘bajesboot’ genoemd, is een van de mogelijke oplossingen. Op zo’n schip kunnen zo’n tweehonderd gedetineerden worden ondergebracht, vooral mensen met een laag veiligheidsrisico.

Drijvende gevangenis als ‘snelle oplossing’

De behoefte aan extra detentiecapaciteit is volgens justitie groot. Meerdere gevangenissen staan de komende tijd op de planning voor renovatie, waardoor tijdelijk minder cellen beschikbaar zijn. Een drijvende gevangenis wordt gezien als een snelle oplossing. Wel zoekt DJI naar een locatie waar ook voldoende personeel beschikbaar is, want het gevangeniswezen kampt met tekorten.

Maar niet iedere gemeente staat te springen om een bajesboot. Zo heeft Beverwijk al laten weten geen geschikte plek te willen bieden. DJI zegt het jammer te vinden, maar voert gesprekken met meerdere andere gemeenten om alsnog een ligplaats te vinden.

Politiek verdeeld

In de Tweede Kamer is er steun voor het idee, met name vanuit de VVD, die de drijvende detentieboot ziet als een praktische oplossing voor het nijpende cellentekort. Tegelijk klinken er ook kritische geluiden. Partijen als GroenLinks en PvdA vragen zich af of detentie op een schip wel verantwoord is.

Een gevangenisstraf draait namelijk niet alleen om opsluiting, maar ook om begeleiding, dagbesteding en voorbereiding op terugkeer in de samenleving. Die onderdelen zijn op een boot lastiger te organiseren dan in een gewone gevangenis.

Herinneringen aan eerdere bajesboten

Nederland heeft eerder ervaring gehad met bajesboten, begin deze eeuw. Die werden toen ingezet om cellentekorten op te lossen, maar er was ook veel kritiek. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International spraken van sobere omstandigheden en beperkte voorzieningen voor gedetineerden.

DJI laat aan Nieuwsuur weten dat een eventuele nieuwe bajesboot aan alle wettelijke eisen moet voldoen. Zo moet er een werkzaal aanwezig zijn, moet er gelegenheid om te sporten zijn en moeten gedetineerden in de gelegenheid worden gesteld om contact te hebben met de buitenwereld. De drijvende gevangenis is volgens justitie bedoeld als tijdelijke maatregel, vergelijkbaar met een kleine inrichting met een lager beveiligingsniveau.

Of de bajesboot daadwerkelijk terugkeert, is nog niet duidelijk. De komende tijd wordt gezocht naar een gemeente die bereid is het schip te ontvangen.

