Veel meer afgewezen asielverzoeken, duidelijke daling Syrische instroom

Vorig jaar zijn in Nederland fors meer asielaanvragen afgewezen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS nam het aantal afwijzingen met maar liefst 56 procent toe. Die stijging betekent dat aanzienlijk meer mensen die een asielverzoek indienden, te horen kregen dat zij niet in Nederland mogen blijven.

De toename van het aantal afwijzingen wijst op een duidelijke verandering ten opzichte van een jaar eerder. Voor het eerst in jaren werden daarmee meer aanvragen afgewezen dan toegewezen.

👇 Asielaanvragen in Nederland De meeste mensen die in het derde kwartaal van 2025 asiel aanvroegen hebben de Eritrese nationaliteit (990). Daarna volgden Syriërs (860), 45 procent meer dan in het tweede kwartaal. Hierna kwamen de meeste aanvragen van mensen met een onbekende nationaliteit (490) en de Turkse nationaliteit (425), schreef Metro al eerder.

Asielaanvragen afgewezen

De stijging van afgewezen asielaanvragen is duidelijk op te merken; in totaal nam de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vorig jaar 15.550 eerste beslissingen over asielaanvragen. 8120 aanvragen werden afgewezen, tegenover 7430 toewijzingen. Vooral in de tweede helft van het jaar nam het aantal afwijzingen toe, schrijft de NOS.

Het CBS meldt verder dat er ook minder eerste besluiten over asielverzoeken zijn genomen: 27 procent minder dan in 2024. Het gaat bij eerste besluiten om de eerste inhoudelijke beslissing van de IND op een asielverzoek. Dat kan een toewijzing of afwijzing zijn. Eventuele latere beslissingen na bezwaar of een uitspraak van de rechter tellen hierin niet mee.

‘Subsidiaire bescherming’

Het aantal asielvergunningen op basis van zogenoemde subsidiaire bescherming daalde ook sterk. Die vorm van bescherming is bedoeld voor mensen die geen vluchtelingenstatus kunnen krijgen, maar wel ernstige risico’s lopen bij terugkeer. In 2025 kregen zo’n 2900 mensen die vergunning, 70 procent minder dan een jaar eerder.

Ook het aantal toegekende vluchtelingenstatussen nam af. In totaal kregen 3400 mensen deze status, een daling van 35 procent. Daartegenover stond echter een stijging van het aantal vergunningen op humanitaire gronden, met 35 procent. Dit zijn mensen die vanwege schrijnende persoonlijke omstandigheden niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Daling Syriërs

Syriërs vormen al jaren de grootste groep asielzoekers, maar door de val van het Assad-regime eind 2024 en een tijdelijk besluit- en vertrekmoratorium lag de besluitvorming maanden stil. Het aantal asielbesluiten over Syriërs is in 2025 daarom sterk afgenomen.

Hoeveel minder Syriërs kregen er dan asiel? De IND nam in 2025 slechts 390 besluiten over Syrische asielaanvragen. 28 procent kreeg een verblijfsvergunning. Een jaar eerder ging het nog om 10.700 besluiten, waarvan 95 procent werd toegewezen. Het effect is groot; het aantal Syriërs met een vluchtelingenstatus daalde van 2900 in 2024 naar 30 in 2025.

Toename andere landen

Wat zijn dan redenen voor de afgewezen asielaanvragen? Volgens de overheid is het geweldsniveau in Syrië afgenomen, waardoor asielzoekers vaker moeten aantonen dat zij persoonlijk risico lopen.

Voor asielzoekers uit andere landen nam het aantal besluiten juist toe. De IND nam 15.200 beslissingen over niet-Syrische aanvragen en wees daarvan 67 procent meer af dan een jaar eerder.

