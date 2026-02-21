Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo’n honderd mensen bij demonstratie in Den Haag tegen ICE

Zo’n honderd mensen hebben zaterdagmiddag actiegevoerd tegen de Amerikaanse immigratiedienst ICE op de Koekamp in Den Haag. Dat zegt een Dolle Mina ter plaatse. De actie werd door onder meer de Dolle Mina’s Den Haag georganiseerd. In de aankondiging van de actie werden de door ICE doodgeschoten Amerikanen en gearresteerde kinderen aangehaald. „Ver-van-ons-bed-show? Nee!”

De actie was ook gericht tegen de EU-grensdienst Frontex. „Ook bij ons in Europa druist het rechtse beleid met betrekking tot vluchtelingen/migranten keihard in tegen het Internationaal Verdrag van de Rechten van de Mens.” Een van de demonstranten droeg een bord mee met de tekst ‘Niemand is vrij zolang anderen ondermijnd worden’.

Na het programma op de Koekamp, dat rond 14.00 uur begon, liepen de demonstranten een mars door de hofstad. Iets voor 16.00 uur waren zij weer terug en daarmee was de actie ten einde.

ANP

