Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM eist 14 jaar cel en tbs tegen verdachte zedenzaak Barendrecht: kinderen gedrogeerd

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes.

De slachtoffertjes waren vriendinnetjes van zijn dochter die bleven logeren in zijn woning in Barendrecht of in zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. De verdachte drogeerde de kinderen met slaapmiddelen en maakte beelden van het misbruik. Ook zijn eigen dochter is door hem misbruikt, zo heeft Van B. verklaard.

De strafeis geldt behalve voor het misbruik van gedrogeerde meisjes ook voor het maken en bezitten van kinderpornografie. Na zijn arrestatie in september 2024 vond de politie op harde schijven niet alleen door Van B. zelfgemaakt beeldmateriaal, maar ook een enorme hoeveelheid gedownloade foto’s en video’s met kinderporno. Achttien meisjes zijn volgens het OM fysiek misbruikt; van andere meisjes maakte Van B. stiekem foto’s. De aanklacht bestaat uit 37 onderdelen.

Stoornissen

Volgens het OM is de verdachte „zeer geraffineerd en planmatig te werk gegaan”. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben diverse stoornissen bij hem vastgesteld, waaronder pedofilie en hyperseksualiteit. Het gevaar voor herhaling is hoog, aldus het PBC, dat de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwt. Justitie neemt die conclusie over.

De stoornissen maken Van B. niet minder schuldig, aldus justitie. De verdachte heeft een „onvoorstelbare hoeveelheid leed” veroorzaakt bij de slachtoffers, hun ouders en andere familieleden. Dat moet eerst vergolden worden, zo onderbouwde de officier van justitie de geëiste celstraf. De aanklager wees erop dat Van B. wist dat hij „fout bezig” was. „Maar hij ging niet op zoek naar hulp, maar naar nieuwe logeetjes.” Het OM wil ook dat de rechtbank hem een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel oplegt, waardoor levenslang toezicht op de verdachte mogelijk is.

Uitspraak

De zaak tegen Van B. kwam in augustus 2024 aan het rollen, nadat een van de slachtoffers wakker was geworden tijdens het misbruik. Haar moeder deed kort daarop aangifte. In september meldde Van B. zich bij de politie. In de periode daarna kwam de zaak in volle omvang aan het licht. Volgens het OM is het bewijs „overvloedig”, door onder meer het vele beeldmateriaal, de bekentenissen van de verdachte en de verklaringen van de betrokken meisjes.

Maandag gaat het proces tegen Van B. verder met het pleidooi van zijn advocaten. De rechtbank wil op 3 maart uitspraak doen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties