Agressie in de zorg blijft keihard probleem: helft van personeel krijgt er maandelijks mee te maken

Schelden, schreeuwen, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld. Voor veel professionals in de zorg is agressie nog altijd een onderdeel van de werkdag. Nieuwe cijfers van beroepsorganisatie NU’91 laten zien dat er nauwelijks verbetering is ten opzichte van vorig jaar. En dat baart grote zorgen.

Uit een jaarlijkse peiling onder zo’n duizend zorgprofessionals blijkt dat de helft van hen maandelijks of vaker te maken krijgt met agressie. Bijna één op de vijf ervaart dit wekelijks en 6 procent zelfs elke dag.

Incidenten in de zorg

De meeste incidenten zijn verbaal, maar ook fysieke agressie komt veel voor. Respondenten noemen onder meer slaan, bekogeld worden met voorwerpen, ledematen die uit de kom raken en blijvende oogschade door kapot glas. Ook online bedreiging duikt op, bijvoorbeeld wanneer familieleden zorgmedewerkers filmen en hun persoonsgegevens delen via sociale media.

Volgens NU’91 wordt de agressie bovendien steeds heftiger en neemt het fysieke geweld in sommige instellingen toe. Dat de cijfers nauwelijks bewegen, is volgens voorzitter Femke Merel van Kooten een slecht teken. „Dat de cijfers nauwelijks veranderen, is zeer ernstig”, zegt zij. „Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor het terugdringen van agressie. We hadden gehoopt dat we daardoor nu een daling zouden zien. Dat die uitblijft, laat zien hoe diep dit probleem zit.”

In dit ziekenhuis kiezen zorgmedewerkers of ze hun volledige naam wel of niet op hun naamkaartje dragen, bij ‘niet’ uit angst voor agressie. Ze kunnen kiezen uit vier opties: alleen voornaam, voorletter en achternaam, volledige naam, of geen naam.

‘Hoort erbij’-mentaliteit neemt toe

Extra zorgwekkend vindt NU’91 dat agressie steeds vaker wordt gezien als onderdeel van het werk. Maar liefst 64 procent van de zorgprofessionals zegt dat hun organisatie er zo naar kijkt. Dat is 12 procentpunt meer dan vorig jaar. Van Kooten noemt dat een uiterst zorgelijke ontwikkeling: „Agressie mag nooit normaal worden. Zorgprofessionals staan dag en nacht klaar voor anderen. Daar hoort een veilige werkomgeving bij. Van zorgprofessionals blijf je af.”

Ook het vertrouwen in het doen van aangifte neemt af. Waar vorig jaar 32 procent geen vertrouwen had in een goede afhandeling, is dat nu opgelopen tot 45 procent. Dat heeft gevolgen: zorgprofessionals doen steeds minder vaak daadwerkelijk aangifte.

„Als zorgprofessionals het gevoel hebben dat melden geen zin heeft, laten we hen in de steek”, zegt Van Kooten. „Aangifte doen moet laagdrempelig zijn en serieus worden opgepakt. Dat is essentieel om agressie echt aan te pakken.”

Agressie jaagt mensen de zorg uit

De impact is groot. Bijna één op de vijf zorgprofessionals overwoog vorig jaar om de zorg te verlaten vanwege agressie. Volgens Van Kooten staat daarmee meer op het spel dan alleen werkdruk.

„Het recht op zorg is een groot goed, maar niet tot iedere prijs. Wie in de zorg werkt, moet veilig zijn werk kunnen doen. Dat vraagt om duidelijke grenzen, steun van werkgevers en een stevige aanpak van agressie. Die verantwoordelijkheid ligt bij zorgorganisaties, overheid en samenleving samen.”

