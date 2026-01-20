Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zeven PVV’ers verlaten Kamerfractie om ‘verschillende redenen’

De zeven Kamerleden die de PVV dinsdag hebben verlaten, starten samen een nieuwe fractie. In een gezamenlijk persbericht hebben ze kritiek op de koers van de PVV.

De nieuwe Kamerfractie bestaat uit Gidi Markuszower, René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat en Shanna Schilder. De PVV had 26 zetels in de Tweede Kamer.

De Kamerleden wilden hun kritiekpunten bespreken in de wekelijkse fractievergadering, maar „discussie en besluitvorming werd onmogelijk gemaakt”. Het gaat onder meer om het samenwerken met andere partijen in de Kamer, het democratiseren van de partij en een bredere profilering van de PVV. Ook wilden de Kamerleden een evaluatie van de verkiezingen.

De nieuwe fractie wil „samenwerken met alle partijen die van Nederland houden en met democratische inspraak voor onze toekomstige leden”.

Reactie Geert Wilders

Het afsplitsen van zeven PVV-fractieleden was een „emotioneel” moment voor PVV-leider Geert Wilders. „Het is een zwarte dag voor de PVV.”

Onder meer Gidi Markuszower, lange tijd vertrouweling van Wilders, vertrekt. De PVV-leider vindt ‘verraad’ „een groot woord in de politiek”, maar tegelijkertijd zei hij dat hij het „niet zag aankomen”.

De PVV heeft eerder afsplitsers gehad, onder wie Hero Brinkman. „Maar nooit zeven tegelijk. Dus dit komt hard aan.” Wilders verwacht dat het bij zeven afsplitsers blijft.

