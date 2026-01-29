Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zeker 3000 mensen kregen uitkering door coronabesmetting

Zeker drieduizend mensen hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen doordat ze corona kregen tijdens de pandemie. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek naar mensen die tussen juni 2020 en augustus 2021 besmet raakten met het virus. Het aantal extra WIA-uitkeringen dat daadwerkelijk is toegekend door coronabesmettingen ligt volgens de onderzoekers nog hoger.

De onderzoekers hebben geanonimiseerde coronatestresultaten gekoppeld aan gegevens over de gewerkte uren en uitkeringen van 5,5 miljoen mensen die in deze periode door de GGD zijn getest. Dat komt volgens het CPB neer op ongeveer de helft van de Nederlandse beroepsbevolking. Voor het onderzoek is ook informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt.

Uit de resultaten komt naar voren dat twee jaar na besmetting bijna een kwart procent van de werkenden langdurig arbeidsongeschikt is geworden en een WIA-uitkering kon krijgen. Het gaat volgens de onderzoekers vooral om oudere werknemers en minder vaak om jongere werkenden.

De eerste week na een positieve coronatest werkten mensen 40 procent minder uren. Na vijf weken werkte bijna iedereen weer zoals vanouds. Met name zieke mensen met fysieke beroepen in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs werkten minder.

ANP

