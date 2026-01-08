Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ergste winterweer nog niet voorbij: storm Goretti komt onze kant op

Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de winterse taferelen van de afgelopen dagen. Morgen koerst storm Goretti op ons land af met een gevaarlijke combinatie van sneeuw en een forse windkracht. KNMI waarschuwt dan ook voor ‘sneeuwjacht’, waarbij je geen hand voor ogen ziet en waarschuwt eveneens voor sneeuwduinen, waardoor wegen binnen korte tijd onbegaanbaar kunnen worden.

Vandaag ziet het er nog redelijk rustig uit. Code geel geldt nog steeds, maar er komt volgens Rijkswaterstaat niet veel verse sneeuw bij, al kunnen natte weggedeelten wel opvriezen door de vorst, waardoor het ‘verraderlijk glad’ kan worden. Het is dan ook nog steeds oppassen geblazen. Deskundigen van het KNMI komen deze ochtend bij elkaar om te kijken of code geel nog wel genoeg is of dat er misschien opnieuw moet worden overgegaan op code oranje of zelfs rood.

Oppassen geblazen voor storm Goretti

Code rood zou zomaar werkelijkheid kunnen worden morgen, want dan komt storm Goretti onze kant op. Volgens Weerplaza gaat het hierbij om een ‘krachtige depressie die veel neerslag en zachte lucht met zich meebrengt.’ Sneeuwliefhebbers die in het noorden wonen hebben geluk: daar zorgt storm Goretti waarschijnlijk voor (natte) sneeuw, waarbij er tot wel 15 centimeter sneeuw kan vallen. In het zuiden brengt de storm vooral neerslag met zich mee in de vorm van regen. Later op de dag kan de neerslag echter overgaan in sneeuw.

Gevaarlijke weersomstandigheden

Hoewel het heel verleidelijk is om een mooie sneeuwwandeling te maken, zijn de omstandigheden niet ideaal. Er staat windkracht 6 of 7 en gecombineerd met de sneeuwval kan dat zorgen voor sneeuwjacht. Hierbij wordt de sneeuw door de wind over de vlaktes gejaagd, waardoor je geen hand voor ogen ziet. Daarnaast is volgens KNMI de kans op sneeuwduinen ook heel groot, waardoor wegen in korte tijd onbegaanbaar kunnen worden. Voor het verkeer en het openbaar vervoer lijkt vrijdag dan ook opnieuw een pittige dag te worden.

