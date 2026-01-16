Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ergste winterweer achter de rug? Nee hoor, er komt weer sneeuw aan

Met de zachte temperaturen van vandaag zou je denken dat we het ergste winterweer hebben gehad, maar niets blijkt minder waar te zijn. Het wordt vanaf dit weekend weer fors kouder en volgende week is de kans groot dat er opnieuw sneeuw valt.

Begin januari wisten zware sneeuwbuien en dalende temperaturen voor de nodige chaos te zorgen in ons land. KNMI gaf meerdere keren code oranje en code geel-waarschuwingen. Treinen en bussen reden minder of werden stilgelegd en vluchten op Schiphol werden geannuleerd of vertraagd.

Omslag in het weekend

Inmiddels is alles weer op de rit en kunnen we vandaag van meer zachtere weersomstandigheden genieten. Het is opvallend warm voor deze tijd van het jaar met temperaturen die regionaal zelfs 10 graden kunnen bereiken. Maar deze zachte temperaturen zijn van korte duur: vanaf morgen draait de wind naar het oosten, waardoor er weer kouder winterweer onze kant op komt. Dit weekend liggen de temperaturen tussen de 6/7 graden, maar vanaf volgende week zullen deze verder dalen.

Er komt weer sneeuw aan

Volgens weerdienst Weeronline verloopt de tweede helft van januari kouder dan normaal gesproken, waarbij de middagtemperaturen tussen de 4 en 6 graden liggen. Vooral in het binnenland zal het tijdens heldere nachten op veel plaatsen vriezen. Er is zelfs een kans dat je je schaatsen weer tevoorschijn kan halen.

Aan het einde van volgende week wordt het waarschijnlijk nog kouder, waarbij het overdag niet veel warmer zal worden dan net boven nul en waarbij het ’s nachts flink gaat vriezen. Er is dan ook meer kans op neerslag en wat lichte sneeuwval.

