Minder dan helft Nederlanders voorbereid op langdurige uitval van stroom: ‘Maar geen zorgen’

Nog niet de helft van de Nederlanders is goed voorbereid op een langdurige uitval van stroom. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. In totaal zegt 45 procent van de mensen voorbereid te zijn op een scenario waarin de stroom langere tijd uitvalt.

Tegelijkertijd maakt 63 procent van de ondervraagden zich daar geen zorgen over.

Jongeren slecht voorbereid op uitval van stroom

Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar blijken slecht voorbereid. Meer dan 60 procent van hen geeft aan geen maatregelen te hebben getroffen voor langdurige stroomuitval. Bij oudere leeftijdsgroepen ligt dat percentage lager, rond de 51 procent. Met name 55-plussers zeggen vaak goed voorbereid te zijn, ook als zij zich weinig zorgen maken over stroomuitval.

Uit het onderzoek blijkt dat zorgen over stroomuitval niet altijd betekenen dat mensen zich ook daadwerkelijk voorbereiden. Zo zegt 32 procent zich geen zorgen te maken, maar wél goed voorbereid te zijn. Aan de andere kant maakt 18 procent zich wel zorgen, maar heeft toch geen voorbereidingen getroffen. In totaal maakt 31 procent van de Nederlanders zich zorgen over langdurige stroomuitval.

Gemiddeld blijft het totale percentage goed voorbereide Nederlanders onder de 50 procent.

Overheidscampagnes hebben niet altijd veel effect

De overheid voerde de afgelopen tijd meerdere campagnes over noodpakketten en zelfredzaamheid bij crisissituaties, waaronder stroomuitval. Toch lijkt dat nog niet te hebben geleid tot brede voorbereiding onder Nederlanders.

Volgens Tom Schlagwein, energie-expert bij Overstappen.nl, is dat opvallend. „Minder dan de helft van de Nederlanders is goed voorbereid op stroomuitval, terwijl de overheid hier veel aandacht aan besteedt”, zegt hij. „Tegelijkertijd maken bijna twee derde van de mensen zich geen zorgen. Dat past bij het feit dat langdurige stroomuitval in Nederland tot nu toe zelden voorkomt. Mogelijk zorgen de campagnes er wel voor dat mensen zich, ook zonder zorgen, beter gaan voorbereiden op een noodsituatie.”

