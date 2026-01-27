Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sterft het Nederlandse café uit? Dit is de reden dat Nederland steeds minder kroegen telt

Wéér zijn er minder cafés in Nederland, in vergelijking met een jaar eerder. De karakteristieke bruine kroeg lijkt steeds meer uit het straatbeeld te verdwijnen. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland zijn koffiebars steeds meer in trek bij Gen Z.

Uit een analyse van data die persbureau ANP heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat er in 2026 iets minder cafés zijn in Nederland dan een jaar eerder.

200 cafés minder dan vorig jaar

Op 1 januari 2026 stonden er 10.038 cafés in het Handelsregister van de KVK, een jaar eerder waren dat er 10.240. Er zijn dit jaar dus zo’n 200 cafés minder in ons land.

Al jarenlang telt Nederland geleidelijk aan steeds minder cafés. Bij de eerste meting van de KVK in 2013 waren er nog ruim 12.800 cafés. Sindsdien neemt dat aantal jaarlijks gemiddeld met ruim 210 cafés af. Het aantal koffie- en dessertzaken steeg volgens KHN sinds 2020 van een kleine 1400 naar ruim 2000 dit jaar.

🍺 Provincies met de meeste en minste cafés Van alle provincies telt Zeeland relatief gezien de meeste cafés, namelijk ruim 8 per 10.000 inwoners. Flevoland heeft per inwoner het laagste aantal cafés van alle provincies.

Generatie Z drijvende kacht achter trend

Volgens Marijke Vuijk, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, komt het verdwijnen van cafés vooral door een trendverschuiving. Gen Z, de generatie die nu grofweg tussen de 13 en 28 jaar is, is daar de drijvende kracht achter. „We zien dat Gen Z de horeca veel opzoekt, maar tegenwoordig is het veel meer verspreid over de dag”, vertelt de voorzitter. „We zien bijvoorbeeld dat koffiebarren en fastfoodrestaurants steeds populairder zijn geworden.” De branchevereniging verwacht dat het aantal cafés uiteindelijk zal stabiliseren.

Tijdens de vakbeurs Horecava eerder deze maand zei ze dat deze trend voor corona is ingezet, maar dat de pandemie het heeft versneld. Dat komt doordat vooral het nachtleven twee jaar lang helemaal stilgelegen heeft.

Verder zijn de prijzen in cafés de laatste jaren flink opgeschroefd. In 2007 betaalde je nog geen 1,40 euro voor een biertje. Tegenwoordig moet je al snel 3,50 à 4 euro aftikken. In steden kan de prijs voor een biertje zelfs oplopen tot wel 5 à 6 euro. De consument lijkt het daarom liever in de supermarkt te halen, om het vervolgens thuis of op een openbare plek op te drinken.

