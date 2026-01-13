Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waterschade door gesmolten sneeuw? Daar moet je vaak zélf voor opdraaien

Nu de sneeuw van vorige week verdwijnt en het gaat dooien, kun je in je huis voor vervelende verrassingen komen te staan. Smeltwater dat via daken, dakgoten of gevels naar binnen loopt, kan namelijk flinke schade veroorzaken… En die kosten worden lang niet altijd (volledig) vergoed door de verzekering, blijkt uit een analyse van polisvoorwaarden door vergelijkingssite Overstappen.nl.

In veel gevallen draait de bewoner zelf op voor (een deel van) de rekening. Het eigen risico bij opstalverzekeringen loopt vaak op tot 500 euro per schadegeval.

Niet elke waterschade is verzekerd

Waterschade door gesmolten sneeuw kan onder de opstalverzekering vallen, maar alleen als aan strikte voorwaarden is voldaan. Het water moet onvoorzien de woning zijn binnengedrongen, bijvoorbeeld via het dak of de dakgoot. Ook kijken verzekeraars kritisch naar het onderhoud van de woning.

Verstopte dakgoten, achterstallig onderhoud of een slecht dak kunnen reden zijn om een schadeclaim deels of helemaal af te wijzen. Hetzelfde geldt voor vorstschade. Een gesprongen buitenkraan of leiding is meestal alleen verzekerd als deze goed was afgesloten of geïsoleerd. Is dat niet het geval, dan wordt de schade vaak gezien als nalatigheid.

Eigen risico soms hoger dan de schade

Zelfs als de waterschade volgens de polis is verzekerd, betekent dat niet automatisch dat alles wordt vergoed. Veel opstalverzekeringen hanteren een eigen risico van 250 tot 500 euro. Bij kleinere schades kan dat bedrag zelfs hoger zijn dan de reparatiekosten.

„De schade kan technisch gezien wel onder de verzekering vallen, maar door het eigen risico blijft de rekening alsnog grotendeels bij de bewoner liggen”, zegt Jeremy Broekman, schadeverzekeringsexpert bij Overstappen.nl. „Dat leidt tot vervelende verrassingen.”

Ook inboedel niet altijd gedekt bij waterschade

Niet alleen de woning zelf kan waterschade oplopen. Ook meubels, vloeren en elektrische apparaten kunnen worden geraakt door smeltwater. Die schade valt onder de inboedelverzekering, niet onder de opstalverzekering. Maar ook hier geldt: als de oorzaak ligt bij slecht onderhoud, kan de verzekeraar besluiten niet uit te keren.

Volgens Broekman zitten de grootste verschillen tussen verzekeringen in de kleine letters. „Juist bij schade door weersomstandigheden maken die details het verschil tussen een vergoeding en honderden euro’s aan eigen kosten.”

