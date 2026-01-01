Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen instortingsgevaar meer bij brandende Vondelkerk Amsterdam

De Vondelkerk in Amsterdam dreigt niet verder in te storten, de muren van het brandende gebouw blijven staan. Een constructeur heeft vastgesteld dat er geen verder instortingsgevaar is, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het gebouw, niet ver van het Vondelpark, vloog tijdens de jaarwisseling in brand. De toren en een deel van het middengedeelte van de kerk zijn al ingestort. Ook is een groot deel van het dak naar beneden gekomen. Eerder hield de veiligheidsregio er rekening mee dat ook de rest van het gebouw zou instorten.

Even voor 09.00 uur meldt de veiligheidsregio dat de brand in de kerk nog steeds woedt en nog niet onder controle is. Het is daarom nog niet veilig voor de tientallen omwonenden die hun huis moesten verlaten om terug te keren.

ANP

Reacties