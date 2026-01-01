Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minderjarige verdachte dodelijk vuurwerkongeluk Nijmegen vrij

De verdachte van betrokkenheid bij de dood van een jongen door vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Nijmegen is donderdagmiddag door de politie vrijgelaten. Hij dient zich wel beschikbaar te houden voor het verdere onderzoek, meldt de politie.

Kort na middernacht overleed het slachtoffer door de ontploffing van vuurwerk aan de Meeuwse Acker in de wijk ’t Acker in Nijmegen. Volgens de Gelderlander was hij 16 jaar oud. Eerder meldde de krant dat hij 17 was. De politie wil over de identiteit van het slachtoffer verder niets kwijt.

De politiewoordvoerder verwacht dat het onderzoek nog geruime tijd in beslag zal nemen. Daarbij wordt onder meer gekeken „of anderen een verwijtbare rol hebben gespeeld bij deze tragische gebeurtenis”.

Afgelopen nacht was naast het slachtoffer in Nijmegen ook een dode te betreuren in Aalsmeer door een vuurwerkongeluk. In Amsterdam brandde de Vondelkerk af, die volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland „niet meer te redden” is. Hulpdiensten in veel veiligheidsregio’s spraken van „een onrustige, drukke nacht”.

ANP

