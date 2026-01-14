Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: neppe e-mail over kinderporno doet opnieuw de ronde (zo trap je er niet in)

Veel mensen worden de afgelopen tijd geconfronteerd met een opvallende e-mail: ze worden er namens Interpol van beschuldigd dat ze in het bezit zijn van kinderporno. De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen om vooral niet in de mail te trappen: het is namelijk een slinks trucje om je geld afhandig te maken.

Nieuw is de e-mail niet: vorig jaar kreeg de Fraudehelpdesk er ook al veel meldingen over binnen. Omdat het aantal klachten sinds het nieuwe jaar weer is toegenomen, waarschuwen ze nu opnieuw voor de nepmail.

E-mail over kinderporno lijkt echt

De e-mail in kwestie komt uiteraard niet van Interpol, maar lijkt wel degelijk echt. Het ziet eruit als een gerechtelijke brief waarin de ontvanger ervan wordt beschuldigd in het bezit te zijn van kinderporno. Bij de e-mail is ook nog een PDF-bestand toegevoegd, waarin de beschuldiging van het bezit van kinderporno wederom beschreven wordt. Onderin de e-mail staat een duidelijke boodschap: de ontvanger moet binnen 24 uur reageren om zijn of haar onschuld te bewijzen.

Zo kreeg de Fraudehelpdesk een melding van een slachtoffer die een dergelijke e-mail ontving en het verzoek kreeg om zijn of haar paspoort op te sturen naar een adres in Frankrijk. Als de ontvanger dat niet zou doen, dan zou hij of zij een boete van 500.000 euro moeten betalen. „Deze e-mail is nep en alleen bedoeld om u geld afhandig te maken”, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. „Ga er niet op in en verwijder de mail uit uw mailbox.”

Ook vragen zij mensen om een melding te maken via hun website. „Heb jij toch per ongeluk geld overgemaakt of gegevens doorgegeven en weet je niet wat je nu moet doen? Neem dan ook contact met ons op.”

Interpol: ‘Wij gaan nooit zo te werk’

Ook Interpol waarschuwde eerder al voor de valse e-mail. „Laat u niet misleiden, al deze berichten zijn nep. Europol belt burgers nooit op en stuurt hen nooit berichten met dergelijke verzoeken. Europol vraagt u ook nooit om apps te downloaden of betalingen te doen.” Zij benadrukken verder dat:

Ze nooit rechtstreeks contact opnemen met burgers.

Ze nooit boetes uitschrijven en betalingen in ontvangst nemen.

Ze nooit mededelingen doen over lopende onderzoeken.

