UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal om explosie in Utrecht

Het UMC Utrecht opent een calamiteitenhospitaal wegens de explosie donderdagmiddag in het centrum van Utrecht. Dat meldt een woordvoerster van het ziekenhuis.

Het speciale hospitaal wordt geopend op verzoek van de veiligheidsregio. Zoiets gebeurt normaal gesproken als er grote aantallen slachtoffers te verwachten zijn.

Maar of dat in dit geval ook zo is, kon de woordvoerster niet zeggen. Tot nu toe is een gewonde gemeld door het incident in het pand aan de Visscherssteeg. Op de naastgelegen Mariaplaats staan meerdere ambulances en een groot medisch team klaar, ziet een ANP-verslaggever.

Ruiten eruit

De Mariaplaats is ontruimd en de wijde omgeving van de Visscherssteeg is afgezet. Bij een groot aantal panden aan de Springweg, om de hoek van de Visscherssteeg, liggen de ruiten eruit. De verslaggever ziet dat de brandweer gaten maakt in het dak van een pand dat ligt naast het pand waar de brand woedt. Dat pand is deels ingestort, bevestigt een woordvoerder van de brandweer. De getroffen panden worden van het gas gehaald, aldus een Stedin-woordvoerder tegen de ANP-verslaggever ter plaatse.

Van veel gebouwen in de buurt van de plek van het incident zijn de pannen van de daken geblazen. Op straat ligt veel glas. Rond 17.00 uur laaide het vuur in de getroffen panden op en sloegen de vlammen uit het dak en de ramen. Dikke zwarte rookwolken stegen op. De brandweer is nog steeds aan het blussen, onder andere vanaf een hoogwerker.

